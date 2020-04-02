Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?»

Белоруссия сама выберет, какие российские компании будут поставлять ей нефть, заявил Лукашенко. По его словам, с Россией вроде удалось прийти к соглашению по поставкам, но Минск продолжит прорабатывать альтернативные источники

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Не Москва, а Минск сам определит, у каких российских компаний будет закупать нефть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», передает «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, раньше Москва всегда настаивала, чтобы Белоруссия самостоятельно договаривалась с российскими нефтяными компаниями, но сейчас, «когда жареный петух клюнул», решила сама определить для нее поставщиков.

«Мы тут определять будем. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет... Кого там, в Минэкономики России, определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что до этого нефть в Белоруссию поставляли лишь компании бизнесмена Михаила Гуцериева, за что его и начали «гнобить». «Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие», — сказал Лукашенко.

Несмотря на это, он отметил, что с Россией «вроде по нефти договорились». Однако Белоруссия продолжит прорабатывать и другие источники поставок. «Пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил, 30 на 30% и 40% в России», — сказал он.