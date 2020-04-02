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Политика ,  
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Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?»

Белоруссия сама выберет, какие российские компании будут поставлять ей нефть, заявил Лукашенко. По его словам, с Россией вроде удалось прийти к соглашению по поставкам, но Минск продолжит прорабатывать альтернативные источники
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Не Москва, а Минск сам определит, у каких российских компаний будет закупать нефть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», передает «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, раньше Москва всегда настаивала, чтобы Белоруссия самостоятельно договаривалась с российскими нефтяными компаниями, но сейчас, «когда жареный петух клюнул», решила сама определить для нее поставщиков.

«Мы тут определять будем. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет... Кого там, в Минэкономики России, определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что до этого нефть в Белоруссию поставляли лишь компании бизнесмена Михаила Гуцериева, за что его и начали «гнобить». «Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие», — сказал Лукашенко.

Несмотря на это, он отметил, что с Россией «вроде по нефти договорились». Однако Белоруссия продолжит прорабатывать и другие источники поставок. «Пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил, 30 на 30% и 40% в России», — сказал он.

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
Экономика

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 24 марта заявил о том, что российские нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в страну, как и просил Минск. Для этого российское правительство компенсирует им 40% потерь, или $85 млн в 2020 году.

По словам премьер-министра, в апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене $4 за баррель. Столь низкую стоимость он объяснил «жесткой и последовательной установкой» о покупке российской нефти без премий, данной Лукашенко. О том, что стороны смогли прийти к «взаимоприемлемому решению» о нефтяных поставках без премий, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете».

В Кремле, комментируя заявление Румаса, отметили, что Минск не сможет закупить у Москвы 2 млн т нефти по цене $4 за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. «Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить. Но, если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, Белоруссия, Александр Лукашенко
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