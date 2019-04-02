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Норвежцу предъявили обвинение в сборе данных об атомных подлодках России
Фруде Берга задержали в Москве еще в 2017 году. Подробности открытого против него дела ранее не разглашались ввиду секретности. Его судят за шпионаж
Фруде Берг (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Задержанный еще в 2017 году подданный Норвегии Фруде Берг, которого во вторник, 2 апреля, начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гособвинителя.

«Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ», — рассказала гособвинитель Милана Дигаева.

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По ее словам, сам Берг виновным себя не признает. Согласно УК РФ по ст. 276 ему грозит за шпионаж до 20 лет колонии. Дело против него суд рассмотрит в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат элементы гостайны. Всего по делу проходят 15 свидетелей.

Адвокат Берга Илья Новиков считает, что его подзащитный мог быть «использован втемную».

Фруде Берга, 25 лет прослужившего на норвежско-российском участке государственной границы, задержали в Москве в конце 2017 года при получении документов, в которых содержались секретные сведения о российском Военно-морском флоте, и арестовали. Эти документы передавал норвежцу гражданин России Алексей Житнюк. Он также был арестован и в декабре 2018 года приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Автор: Анна Трунина
Теги: Норвегия, военный шпионаж, атомная подводная лодка, обвинение
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