Тимошенко потеряла шансы догнать Порошенко и выйти во второй тур выборов

Тимошенко потеряла шансы догнать Порошенко и выйти во второй тур выборов

После подсчета 97,72% бюллетеней на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко обеспечили себе участие во втором туре президентских выборов

Фото: Стрингер / РИА Новости

Разрыв между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко сохраняется на уровне 450 тыс. голосов. Неподсчитанным остается меньшее количество бюллетеней. Это означает, что экс-премьер утратила даже математические шансы выйти во второй тур.

За Владимира Зеленского, по данным ЦИК, выступили 30,26% принявших участие в голосовании, за Петра Порошенко — 15,92%, за Юлию Тимошенко — 13,38%. Далее идут Юрий Бойко (11,65%) и Анатолий Гриценко (6,92%).

По состоянию на 07:00 мск посчитать все бюллетени удалось лишь в одном регионе — Полтавской области. Там победу во всех округах одержал Зеленский.