На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями

На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями

Спустя более суток после завершения первого тура выборов на Украине избирком одного из регионов сумел посчитать все бюллетени

Фото: Стрингер / РИА Новости

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.

Во всех округах этого региона победил актер Владимир Зеленский, набравший от 29% до 38%. Второе место в Полтавской области в основном заняла Юлия Тимошенко, а за третье боролись Петр Порошенко, Олег Бойко и Олег Ляшко.

Результаты в этом регионе отличаются от того, как проголосовала Украина в целом. Первое место у Владимира Зеленского (30,24%), второе у Порошенко (15,93%). Юлия Тимошенко получила 13,4% и пока не проходит во второй тур.

Предполагается, что окончательно судьба президентских выборов определится 21 апреля, когда и должен состояться второй тур.