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Собчак составила «программу перемен для Петербурга»

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» в блоге телеведущей, экс-кандидата в президенты и одного из лидеров Партии перемен Ксении Собчак появилась запись под заголовком «Программа перемен для Санкт-Петербурга». Осенью прошлого года Собчак не исключила, что станет участвовать в выборах губернатора города, они состоятся там в сентябре. После этого в марте о том, что телеведущая может выдвинуть на голосование свою кандидатуру, писало издание «Аргументы недели». Однако сама Собчак эти данные затем опровергла, призвав «не пиариться» на ней.

В опубликованной 29 марта записи Собчак в блоге указывается, какие изменения телеведущая хотела бы внести в политическую и социальную жизнь Петербурга. В частности, предложения экс-кандидата в президенты касаются пяти сфер: структуры власти, городской среды, коммуникаций и инфраструктуры, финансов, а также культуры.

Среди предложений Собчак — отдать руководство городом в руки «просвещенных и честных профессионалов», сделать нормой открытость власти, усилить контроль за городским бюджетом при помощи Антикоррупционного общественного комитета, благоустроить общественное пространство на улице, реформировать общественный транспорт и реставрировать и реконструировать исторический центр Петербурга. В целом сейчас, как отметила Собчак, Санкт-Петербург «устал, обветшал, он отстает и не развивается». «Нужен прорыв», — резюмировала телеведущая.

Пресс-секретарь председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова Алексей Обухов, комментируя РБК составленную Собчак программу, отметил, что эта деятельность не имеет отношения к партии.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября. Один из возможных кандидатов — врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на эту должность он был назначен именно с прицелом на выборы, отмечал в октябре источник РБК, близкий к администрации президента.

Также готовность выдвинуть свою кандидатуру на голосование высказывала лидер фракции Партии роста в заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева​. «Фонтанка» еще одним возможным кандидатом называла главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Однако позже он заявил, что не собирается баллотироваться на пост. Также в кампании, по данным «Фонтанки», может поучаствовать депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

В 2018 году Собчак наряду с Владимиром Путиным, Павлом Грудининым, Владимиром Жириновским, Григорием Явлинским и Борисом Титовым участвовала в выборах президента. Согласно результатам, она заняла четвертое место, заручившись поддержкой 1,68% россиян.

Теги: Ксения Собчак, Санкт-Петербург
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