Москва сочла свое участие в «деле Скрипаля» условием принятия его выводов

Москва не признает результаты расследований по «делу Скрипаля», если участие в них не будут принимать российские эксперты, заявил постпред России при ОЗХО. Дипломат в очередной раз напомнил о важности всестороннего расследования

Работа военных на месте отравления Сергея Скрипаля (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Если российские эксперты не будут участвовать в расследовании по «делу Скрипаля», Москва не признает его итоги, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Голландии Александр Шульгин. Об этом он сообщил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — подчеркнул он, в очередной раз напомнив о необходимости всестороннего изучения дела и всех его обстоятельств.

Исследовать полученные от Великобритании пробы токсина, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь, на прошлой неделе начала ОЗХО. Эта работа, как заметил российский постпред, в настоящий момент ведется в двух лабораториях организации в Гааге, ее результаты, как добавил Шульгин, будут известны в конце нынешней — начале следующей недели. Однако российских экспертов в составе группы ОЗХО, находившейся в Великобритании, как подчеркнул Шульгин, не было и нет. Но это, как пояснил дипломат, и не предусматривалось уставом организации. «По канонам представители той страны, которая участвует или как-то соприкасается с расследованием, не включаются в миссию», — добавил он, заметив, однако, что позиция России в данной ситуации «остается прежней». «Мы выступаем за проведение всестороннего четкого расследования. И российские эксперты готовы подключиться к этому», — заявил Шульгин.

Накануне список вопросов к организации после получения ею проб по «делу Скрипаля» направила Москва. Среди прочего российские власти просили техсекретариат ОЗХО прояснить, намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую ей предоставили британцы. Техсекретариат, как рассказал Шульгин, ответил, что это возможно только с предварительного согласия англичан. «Учитывая их позицию отказа сотрудничать с нами, рассчитывать на это [получение проб по «делу Скрипаля»] не приходится», — заявил дипломат, заметив, что российские юристы уже проанализировали такую позицию техсекретариата и «сочли ее несостоятельной».

«Мы обратились в техсекретариат с запросом. Ждем ответа. На сайте МИДа опубликованы вопросы к техсекретариату, британцам и французам. Мы рассчитываем добиться ясности», — заявил Шульгин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в одном из парков в британском Солсбери без сознания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующий день заявила, что обое были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как заявила британский политик, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности» причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали, требуя предоставить властям доступ к материалам дела экс-сотрудника ГРУ.

Расследовать «дело Скрипаля» совместно с Россией, как заявил в ответ на это британский министр иностранных дел Борис Джонсон, хотел бы и Лондон. Однако в Великобритании, по его словам, сомневаются в «искренности намерений российских властей»​. «У нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», — утверждал Джонсон.

В ответ на произошедшее в Солсбери 14 марта Лондон объявил о решении выслать из Британии 23 российских дипломатов. После этого 26 марта выслать на родину сотрудников дипмиссий России «в знак солидарности с Великобританией» решили более 20 западных стран, в том числе США, Канада, Германия, Франция, Италия и Испания. Всего в Россию в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 российских дипломатов. 30 марта МИД России объявил европейским послам о зеркальных мерах из-за «дела Скрипаля».