Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных в России украинцев

Киев готов передать Москве 20 россиян в обмен на своих граждан, сидящих в российских тюрьмах. Украина, как уточнила ее представитель в контактной группе, надеется вернуть получивших крупные сроки за терроризм Сенцова и Кольченко

Олег Сенцов (справа) и Александр Кольченко (Фото: Сергей Пивоваров / «РИА Новости»)

Украинская сторона готова передать России 20 ее граждан в обмен на заключенных в России украинских граждан. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Эта тема, по ее словам, в очередной раз будет затронута 4 апреля в Минске, в этот день там должна состояться встреча контактной группы. «Вопрос, который мы будем поднимать, — это освобождение заложников», — сказала Геращенко, добавив, что «украинская сторона делает все, чтобы как можно скорее состоялась следующая волна освобождения заложников».

«Но для нас принципиально, чтобы мы могли освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля», — добавила Геращенко, заметив, что Киев готов передать Москве «20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне». Подобную инициативу Украина, как пояснила ее представитель, выдвигает «для того, чтобы освободить [украинского режиссера Олега] Сенцова, [антифашиста Александра] Кольченко и других пленников». О каких именно гражданах России идет речь, Геращенко не пояснила.

Сенцов и признанный его соучастником Кольченко были арестованы в 2014 году в Крыму. Спустя год, в 2015 году, в России режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, антифашист получил десять лет колонии за участие в террористическом сообществе и совершение теракта. Свою вину украинские граждане не признали.

В декабре прошлого года после очередного обмена пленными между украинской стороной и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) президент Украины Петр Порошенко назвал Сенцова и Кольченко «украинскими пленными в России». Подобным статусом, как отмечал тогда политик, по его мнению, также обладают украинский журналист Роман Сущенко — в России ему были предъявлены обвинения по статье о шпионаже — ст. 276 УК РФ, предполагает до 20 лет лишения свободы, сам Сущенко своей вины не признает, на Украине прежде заявляли о его непричастности к разведке, а также Николай Карпюк и Станислав Клых. В 2016 году они были приговорены в Грозном к 22,5 и 20 годам колонии соответственно за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Оба своей вины тоже не признали.

В Кремле, комментируя заявление украинского лидера, сообщили, что, по мнению Москвы, перечисленные люди «не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами». «Они осуждены в России по российскому законодательству», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пояснив, что вопросы об освобождении таких заключенных решаются на высшем уровне: «Все зависит от тех решений, которые принимает глава государства».