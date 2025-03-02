Туск рассказал о разногласиях в ЕС по российским заблокированным активам
На западе «нет единства» по вопросу изъятия заблокированных там российских активов, поскольку, хотя все лидеры, участвовавшие в саммите союзников Украины в Лондоне, согласились, что это хорошая идея, некоторые страны «опасались последствий либо для евро, либо для банковской системы». Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск по итогам встречи.
«Польша очень сильно настаивает на этом (изъятии российских замороженных активов. — РБК), но давайте будем реалистами, поскольку мы не входим в еврозону, наш голос в этой дискуссии не будет решающим», — сказал он (цитата по The Guardian).
Президент России Владимир Путин говорил, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.
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