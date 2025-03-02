Лондон выделит Киеву кредит на $3 млрд за счет активов России
Киев и Лондон подписали соглашение о займе в размере £2,26 млрд $3,2 млрд на оборонные нужды Украины, сообщает Минфин страны. Церемония состоялась в день встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В сообщении министерства говорится, что средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом $50 млрд. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.
Финансирование предоставляется на 30 лет. Деньги направят на закупки оборонных материалов, сообщает Минфин. Зеленский в своем телеграм-канале уточнил, что они пойдут на производство оружия на Украине. Он подтвердил, что кредит будет погашен за счет доходов, полученных от российских активов.
Как пишет The Times, в Соединенном Королевстве заморожены около £18 млрд активов лиц, попавших под санкции, и около £26 млрд активов российского ЦБ.
В рамках инициативы G7 по кредитам для Киева Еврокомиссия выделила Украине первые €3 млрд, а США — $1 млрд.
Власти России считают любые действия с ее активами воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и «поводом для продуманных действий».
Зеленский приехал в Лондон на встречу со Стармером 1 марта, на следующий день после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которые переросли в перепалку. Британский премьер поговорил по телефону с обоими лидерами и заявил, что его страна привержена «непоколебимой поддержке Украины». Позднее, принимая Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит, Стармер заверил, что Лондон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.
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