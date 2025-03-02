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Военная операция на Украине ,  
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Лондон выделит Киеву кредит на $3 млрд за счет активов России

Зеленский: выданный Британией кредит погасят доходами от российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Деньги будут направлены на производство оружия на Украине, сообщил Зеленский. Власти России считают любые действия с ее активами воровством
Кир Стармер и Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Киев и Лондон подписали соглашение о займе в размере £2,26 млрд $3,2 млрд на оборонные нужды Украины, сообщает Минфин страны. Церемония состоялась в день встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В сообщении министерства говорится, что средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом $50 млрд. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Деньги направят на закупки оборонных материалов, сообщает Минфин. Зеленский в своем телеграм-канале уточнил, что они пойдут на производство оружия на Украине. Он подтвердил, что кредит будет погашен за счет доходов, полученных от российских активов.

Как пишет The Times, в Соединенном Королевстве заморожены около £18 млрд активов лиц, попавших под санкции, и около £26 млрд активов российского ЦБ.

Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и Зеленского
Политика

В рамках инициативы G7 по кредитам для Киева Еврокомиссия выделила Украине первые €3 млрд, а США — $1 млрд.

Власти России считают любые действия с ее активами воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и «поводом для продуманных действий».

Зеленский приехал в Лондон на встречу со Стармером 1 марта, на следующий день после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которые переросли в перепалку. Британский премьер поговорил по телефону с обоими лидерами и заявил, что его страна привержена «непоколебимой поддержке Украины». Позднее, принимая Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит, Стармер заверил, что Лондон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания кредит Украина Владимир Зеленский Кир Стармер российские активы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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