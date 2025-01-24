Euroclear предостерегла, что России есть чем ответить на изъятие активов

У России есть варианты для ответа на возможную конфискацию замороженных €176 млрд активов в Европе, сказала глава Euroclear. Владимир Путин предупреждал, что попытки изъять эти деньги не останутся безнаказанными

Виды Москвы (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Конфискация замороженных активов России может привести к непредвиденным последствиям на финансовых рынках. Об этом заявила Bloomberg глава Euroclear Валери Урбен.

Она указала, что Россия всегда может принять ответные меры, «которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки».

С другой стороны, замороженные активы России могут стать элементом переговоров, добавила она.

В случае конфискации обязательства за это должны взять на себя отдельные страны для защиты Euroclear от последующих претензий со стороны России, указала Урбен.

Среди рисков глава Euroclear ранее называла проблемы для роли евро в качестве резервной валюты и стабильность системы финансов Европы в целом.

В декабре еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что допускает конфискацию активов России. Он указывал, что в ЕС должны проработать и обсудить все варианты.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам 2023 года Euroclear получила от них доходы в размере €4,4 млрд, что эквивалентно порядка 80% всех процентных доходов за этот период. За девять месяцев этого года депозитарий заработал на российских активах еще €5,15 млрд. По состоянию на конец сентября в Euroclear хранилось замороженных активов России на €176 млрд.

Прошлым летом страны «Большой Семерки» решили предоставить Украине кредит на $50 млрд. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

Если страны ЕС решат конфисковать активы России, то это будет считаться воровством. Это не останется безнаказанным, говорил президент России Владимир Путин. «Они, правда, не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно», — говорил президент.