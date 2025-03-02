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Переговоры России и США ,  
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Кремль посоветовал не ждать быстрых результатов по сотрудничеству с США

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Переговоры России и США
Восстановить российско-американские отношения можно достаточно быстро, но насчет экономического партнерства переговоры будут более длительными, предупредил Песков. Он выразил удивление совместным голосованием обеих стран в ООН
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Всему комплексу двусторонних отношений России и США нанесен огромный ущерб, предстоит огромная работа по их восстановлению, «предстоит долгий путь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент его интервью опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Если будет сохраняться политическая воля президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, то «этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», сказал Песков.

Затем репортер спросила его насчет сотрудничества по редкоземельным металлам, на что пресс-секретарь президента пояснил: «Это еще более долгосрочная перспектива». «Мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика. И мне кажется, даже сейчас уже нужно очертить круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстро в этой сфере пока не приходится», — добавил Песков.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Журналистка напомнила, что «еще пару месяцев назад публично говорили, что мы едва ли не враги», то сейчас обсуждается возможное экономическое сотрудничество России и США.

Песков в ответ заявил, что «более того, мы теперь голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в котором содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису». «Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим виденьем», — сказал он.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Россия и США в феврале провели несколько раундов переговоров — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. Стороны договорились возобновить полноценную работу посольств, а Россия предложила восстановить прямое авиасообщение.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал в феврале Путин. По сведениям NBC, Москва передала это предложение на переговорах в Саудовской Аравии, Вашингтон не согласился и не отверг инициативу.

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Дмитрий Песков

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