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Военная операция на Украине ,  
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Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Голосование в Совбезе прошло после заседания Генассамблеи, где американский проект приняли с поправками. СБ одобрил этот проект в его первоначальном виде

Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили США. За проголосовали десять членов Совбеза, пять воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

«США искренне признательны членам Совета за поддержку данной резолюции и приветствуют первую резолюцию, принятую Советом за три года конфликта на Украине, которая решительно призывает положить ему конец, — заявила после голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. — Данная резолюция направляет нас на пути к миру. Это первый шаг, который чрезвычайно важен. Все мы должны им гордиться. И сейчас необходимо воспользоваться этим для созидания мирного будущего для Украины, России и мирового сообщества».

Голосование в СБ прошло вскоре после того, как Генеральная ассамблея ООН одобрила две резолюции: одну предложили Украина и европейские страны (ее приняли без поправок), вторую — США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония), в нее внесли три поправки.

Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине
Политика
Результаты голосования по проекту резолюции&nbsp;отображаются&nbsp;во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г.

На голосование в Совбезе Штаты вынесли тот же документ, что и в Генассамблее. Этот одностраничный проект состоит из трех абзацев, в которых сказано: «выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между» Россией и Украиной; заявляя, что главная цель ООН — «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров», Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира» между Украиной и Россией.

Постпред России при ООН назвал его «шагом в правильном направлении». «Американский проект резолюции по украинскому кризису мы в целом рассматриваем как здравую инициативу, шаг в правильном направлении, отражающий стремление новой администрации Белого дома внести реальный вклад в мирное урегулирование конфликта», — сказал он. На этом заседании Россия предложила две поправки. Одну она уже представила на Генассамблее: к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин»; вторая поправка предполагала заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины».

Европейские страны представили те же поправки, что и на Генассамблее: заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину»; добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды»; заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Ни одна из пяти поправок не прошла, и в итоге члены Совбеза голосовали за первоначальный проект США. Европейские страны были в числе воздержавшихся.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Совет безопасности ООН ООН США Россия Украина
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