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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрд

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Госдеп объявил о новых поставках в день, когда истек срок первого этапа перемирия между Израилем и ХАМАС. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что согласна продлить его, а палестинская группировка настаивает на переходе ко второй фазе
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Соединенные Штаты ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд, соответствующий документ подписал госсекретарь Марко Рубио, сообщается на сайте Госдепа.

Рубио заявил, что воспользовался чрезвычайными полномочиями для поддержки Израиля, который находится в состоянии хрупкого перемирия с боевиками ХАМАС. Решение принято в соответствии с отменой президентом Дональдом Трампом частичного эмбарго на поставки Израилю вооружений, которое ввела администрация Джо Байдена.

По словам Рубио, решение свидетельствует о том, что у Израиля «нет более надежного союзника в Белом доме», чем Трамп.

Может ли в Газе возобновиться война после окончания перемирия
Политика
Фото:Raneen Sawafta / Reuters

С момента вступления республиканца в должность президент 20 января его администрация одобрила поставки военной техники Израилю на сумму около $12 млрд, заявил Рубио и пообещал, что Соединенные Штаты «продолжат использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля».

Рубио объявил о новых поставках Израилю на фоне сообщений The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal и других СМИ о том, что США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму почти $3 млрд.

2 марта истек первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что приняла предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа о продлении прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха.  ХАМАС настаивал на переходе ко второй фазе, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора и освобождение всех заложников.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марко Рубио Госдепартамент США Израиль ХАМАС сектор Газа
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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