 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Стармер после встречи с Зеленским напомнит Европе о «жестокой реальности»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Стармер призовет европейских лидеров нарастить военные расходы, так как одних только «тщательно подготовленных речей» в поддержку Украины недостаточно, чтобы убедить Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите по вопросам европейской безопасности в Лондоне 2 марта призовет его участников «взглянуть в лицо жестокой реальности», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Политик пытается не допустить распада трансатлантического альянса из-за Украины, пишет агентство, отмечая значимость саммита с учетом неудачной встречи американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Стармер укажет европейским лидерам на необходимость увеличить расходы на оборону, сообщил агентству британский чиновник. В Европе должны осознать, что «тщательно подготовленных речей» в поддержку Украины недостаточно, чтобы убедить Трампа согласиться предоставить Киеву гарантии безопасности, отметил он.

Reuters также пишет, что Стармер и другие участники выступят с конкретными предложениями поддержки Киева, попытаются «возродить» возможное мирное соглашение с Россией и убедить Трампа, что Европа способна себя защитить. Некоторые призовут Зеленского вернуться к переговорам с республиканцем (на эту необходимость уже указали генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда).

Макрон пообещал поддержку Украине на сотни миллиардов евро
Политика
Эмманюэль Макрон

По словам источников Bloomberg, США давят на Зеленского, требуя публичных извинений, поскольку он усомнился в том, что простого прекращения огня между Украиной и Россией будет достаточно для обеспечения безопасности его страны. Стармер 1 марта пытался ослабить это давление. Он принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит и пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется, Лондон выделил Киеву кредит в размере $3,2 млрд на оборонные нужды

После встречи с Зеленским Стармер позвонил Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, беседы прошли конструктивно, сообщили источники Bloomberg. Об этом же пишет Би-би-си. Содержание разговоров не приводится. Стармер говорил по телефону с Трампом и Зеленским и до приезда последнего в Лондон, пытаясь убедить их вернуться к обсуждению соглашения о полезных ископаемых, но безуспешно, сообщило ранее агентство.

Лондонский саммит состоится вслед за аналогичными мероприятиями в Париже 17 и 19 февраля. Его проведут в рамках попытки укрепить обороноспособность Украины и Европы, если Трамп заключит выгодную России сделку с президентом Владимиром Путиным и откажется от поддержки Украины. Среди участников будут Макрон, Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также представители Канады, Германии и Турции.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кир Стармер Владимир Зеленский Украина Великобритания Европа США Дональд Трамп
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины
Политика
Лондон выделит Киеву кредит на $3 млрд за счет активов России
Политика
NYT сообщила об угрозе полной остановки помощи США Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Бастрыкин назвал число атакованных Украиной российских регионовПолитика, 04:47
Стармер после встречи с Зеленским напомнит Европе о «жестокой реальности»Политика, 04:31
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в СШАПолитика, 04:17
«Прогресс МС-30» с новым скафандром на борту пристыковался к МКСТехнологии и медиа, 03:47
Израиль одобрил план США о продлении перемирия с ХАМАСПолитика, 03:26
Литва закупит у Киева оружие для ВСУ на €20 млнПолитика, 03:18
Компания из Норвегии отказалась от поставок топлива военным СШАПолитика, 02:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за УкраиныПолитика, 02:46
Хаменеи на украинском языке напомнил Зеленскому про ненадежность СШАПолитика, 02:18
Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента в АбхазииПолитика, 02:09
Орбан заявил о знаменитостях, посещавших Украину «за миллионы долларов»Политика, 01:47
Евкуров приехал в ЦАР и договорился расширить военное сотрудничествоПолитика, 01:22
Умер лидер группы New York Dolls Дэвид ЙохансенОбщество, 01:16
Bloomberg узнал о требовании администрации Трампа извинений от ЗеленскогоПолитика, 00:47