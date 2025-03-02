Стармер после встречи с Зеленским напомнит Европе о «жестокой реальности»

Стармер призовет европейских лидеров нарастить военные расходы, так как одних только «тщательно подготовленных речей» в поддержку Украины недостаточно, чтобы убедить Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите по вопросам европейской безопасности в Лондоне 2 марта призовет его участников «взглянуть в лицо жестокой реальности», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Политик пытается не допустить распада трансатлантического альянса из-за Украины, пишет агентство, отмечая значимость саммита с учетом неудачной встречи американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Стармер укажет европейским лидерам на необходимость увеличить расходы на оборону, сообщил агентству британский чиновник. В Европе должны осознать, что «тщательно подготовленных речей» в поддержку Украины недостаточно, чтобы убедить Трампа согласиться предоставить Киеву гарантии безопасности, отметил он.

Reuters также пишет, что Стармер и другие участники выступят с конкретными предложениями поддержки Киева, попытаются «возродить» возможное мирное соглашение с Россией и убедить Трампа, что Европа способна себя защитить. Некоторые призовут Зеленского вернуться к переговорам с республиканцем (на эту необходимость уже указали генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда).

По словам источников Bloomberg, США давят на Зеленского, требуя публичных извинений, поскольку он усомнился в том, что простого прекращения огня между Украиной и Россией будет достаточно для обеспечения безопасности его страны. Стармер 1 марта пытался ослабить это давление. Он принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит и пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется, Лондон выделил Киеву кредит в размере $3,2 млрд на оборонные нужды

После встречи с Зеленским Стармер позвонил Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, беседы прошли конструктивно, сообщили источники Bloomberg. Об этом же пишет Би-би-си. Содержание разговоров не приводится. Стармер говорил по телефону с Трампом и Зеленским и до приезда последнего в Лондон, пытаясь убедить их вернуться к обсуждению соглашения о полезных ископаемых, но безуспешно, сообщило ранее агентство.

Лондонский саммит состоится вслед за аналогичными мероприятиями в Париже 17 и 19 февраля. Его проведут в рамках попытки укрепить обороноспособность Украины и Европы, если Трамп заключит выгодную России сделку с президентом Владимиром Путиным и откажется от поддержки Украины. Среди участников будут Макрон, Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также представители Канады, Германии и Турции.