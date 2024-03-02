FAZ узнал, что Шольц не поменял позицию по поставкам Taurus после утечки
Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил позиции по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможном их применении для ударов по Крымскому мосту, сообщили источники в федеральном правительстве Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Шольц отказывается передавать Киеву эти ракеты, объясняя это в том числе тем, что украинская сторона будет использовать их для ударов по российской территории. Позицию канцлера поддерживает и его партия СДПГ, и социал-демократическая фракция бундестага, пишет FAZ. Эксперты и политики, опрошенные изданием, считают, что предотвращение передачи Taurus Украине могло быть одной из целей утечки.
Накануне, 1 марта, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких высокопоставленных офицеров от 19 февраля, заявив, что ее передали «товарищи в погонах».
Согласно записи, военные обсуждали в том числе возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ Шольца, удар ими по «мосту на востоке», а также «командировку» в компанию — производителя ракет MBDA своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. В заявлениях, приписываемых немецким офицерам, звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военных.
Германия начала проверку сообщений. 2 марта Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии подтвердила подлинность этой аудиозаписи. Berliner Zeitung писала, что это подлинная аудиозапись, назвав произошедшую утечку «крупной катастрофой в бундесвере».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Германии объяснений перехваченного разговора и пообещала рассмотреть как признание вины «попытки уйти от ответов на вопросы».
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