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Военная операция на Украине ,  
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Лидер АдГ предупредил об угрозе втягивания Германии в войну из-за Taurus

Лидер АдГ Хрупалла предупредил об угрозе втягивания ФРГ в войну из-за Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Так Тино Хрупалла ответил на публикацию главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозаписи разговора немецких офицеров, на которой обсуждаются поставки ракет Taurus на Украину и возможный удар по Крымскому мосту

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла после публикации главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозаписи разговора немецких офицеров, на которой обсуждаются поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину и возможный удар по Крымскому мосту, предупредил об угрозе втягивания Германии «в глубокую войну».

«Нет передаче Taurus [Киеву]», — написал он в соцсети X.

Главред RT утверждает, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную аудиозапись разговора с участием командующего немецкими ВВС Инго Герхарцом, она датируется 19 февраля.

Согласно записи, немецкие военные обсуждали возможность отправки на Украину ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца, а также удар ими по «мосту на востоке» и «командировку» в MBDA (компания-производитель ракет) своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. В разговоре, приписываемом офицерам ВВС, также звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военнослужащих.

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По данным Spiegel, в Минобороны Германии были встревожены из-за записи и возможного перехвата других сообщений. Военная контрразведка начала расследование. Ведомство исходит из того, что запись подлинная, приводит издание первоначальные выводы военных. Офицеры «были весьма неосторожны» во время беседы: говорили не по защищенной линии, а через платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать», пишет Spiegel. Кроме того, по крайней мере один из собеседников, вероятно, участвовал в разговоре по своему мобильному телефону из Сингапура.

Москва потребовала от Берлина объяснений. «Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом», — написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале. Попытки немецкой стороны уйти от ответов на вопросы будут расцениваться «как признание вины», заявила она.

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Немецкий канцлер объяснял отказ от передачи Киеву ракет Taurus в том числе опасениями, что украинские военные начнут использовать их для ударов по Москве.

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Елена Чернышова
Альтернатива для Германии Taurus
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