Поселок Белая Березка попал под обстрел в Брянской области
Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение», — уточнил глава региона.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, расположен вблизи границы с Сумской областью Украины. По данным на 2021 год, в поселке живут 5,8 тыс. человек.
Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.
Ранее поселок Белая Березка попал под обстрел 26 февраля. По словам губернатора, никто не пострадал. Снаряд упал на промышленный объект, в административном здании было повреждено остекление.
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