Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центра поселка городского типа Суземка Брянской области, один из них получил тяжелое ранение, двое — средней тяжести, они госпитализированы, сообщил Богомаз

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Под артиллерийский обстрел попал поселок городского типа Суземка в Брянской области, снаряды попали в центр населенного пункта, трое мирных жителей получили ранения, сообщил областной губернатор Александр Богомаз.

«Один — тяжелое [ранение], у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Частично повреждено административное здание», — написал он в телеграм-канале.

Суземка находится менее чем в 10 км от границы с Сумской областью Украины. Поселок ранее не раз попадал под обстрел.

Брянская область после начала конфликта на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Ранее 27 февраля под обстрел второй раз за два дня попал поселок Белая Березка. Никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома, также было нарушено энергоснабжение, сообщил Богомаз.