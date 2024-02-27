 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка

Брянский губернатор Богомаз: три человека ранены после обстрела центра поселка
Сюжет
Военная операция на Украине
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центра поселка городского типа Суземка Брянской области, один из них получил тяжелое ранение, двое — средней тяжести, они госпитализированы, сообщил Богомаз
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под артиллерийский обстрел попал поселок городского типа Суземка в Брянской области, снаряды попали в центр населенного пункта, трое мирных жителей получили ранения, сообщил областной губернатор Александр Богомаз.

«Один — тяжелое [ранение], у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Частично повреждено административное здание», — написал он в телеграм-канале.

Суземка находится менее чем в 10 км от границы с Сумской областью Украины. Поселок ранее не раз попадал под обстрел.

Поселок Белая Березка попал под обстрел в Брянской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Брянская область после начала конфликта на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Ранее 27 февраля под обстрел второй раз за два дня попал поселок Белая Березка. Никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома, также было нарушено энергоснабжение, сообщил Богомаз.

Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка
Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Брянская область Александр Богомаз обстрел раненые
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Политика
Поселок Белая Березка попал под обстрел в Брянской области
Политика
В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 16:39
Во Франции начали проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия Общество, 20:38
Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028 Спорт, 20:31
Названы районы Москвы, где вторичное жилье в 1,5 раза дороже новостроек Недвижимость, 20:16
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов Политика, 20:07
Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP Спорт, 19:56
В России признали нежелательным связанный с Зыгарем фонд XZ foundation Политика, 19:51
Девелоперы отметили резкий рост себестоимости строительства жилья Недвижимость, 19:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже продлятся до 28 августа Инвестиции, 19:34
Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка Политика, 19:28
Акции Viking Therapeutics взлетели на испытаниях препарата для похудения Инвестиции, 19:22
На Земле началась магнитная буря после вспышек на Солнце Общество, 19:13
Американского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков Спорт, 19:13
Йеллен назвала маловероятными риски из-за использования активов России Экономика, 19:10
Военная операция на Украине. Карта на 27 февраля Политика, 18:53