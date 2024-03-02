Глава Минздрава ФРГ призвал готовить систему здравоохранения к войне

Глава немецкого Минздрава призвал готовить систему здравоохранения к возможному военному конфликту, отметив, что в случае вступления в альянс Германия могла бы стать центром оказания помощи раненым из других стран

Карл Лаутербах (Фото: Karl Lauterbach / dpa / Global Look Press)

Система здравоохранения Германии должна быть готова не только к возможным пандемиям и крупным катастрофам, но и к военным конфликтам. Об этом глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

«Было бы глупо говорить, что мы не будем готовиться к военному конфликту и тогда его не будет. Ничего не делать — это не вариант. В системе здравоохранения необходим переворот», — отметил министр.

О том, что западные войска в конечном итоге могут быть направлены на Украину, ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он подчеркивал, что консенсуса по этому вопросу нет. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позднее уточнил, что речь не идет об отправке войск «для ведения войны против России». По словам министра, европейские лидеры на саммите обсуждали различные идеи усиления поддержки Киева, включая расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных.

После слов Макрона лидеры других стран Запада заверили, что не имеют планов отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше. Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что на украинской территории не будет сухопутных войск стран НАТО.

Bloomberg накануне сообщил, что заявление французского президента об отправке войск на Украину усилило разногласия между ним и Шольцем. Собеседники агентства рассказали, что намеки Макрона были намеренно двусмысленными, чтобы запутать тех, кто занимается планированием боевых действий со стороны России. Но его слова противоречили пожеланиям администрации Шольца. По словам источников, между президентом и канцлером нет взаимопонимания с первого дня их совместной работы. Макрон считает, что Шольцу недостает мужества и амбиций, а также что канцлер ФРГ не может мыслить дальше краткосрочной перспективы, сказал один из собеседников агентства из Франции.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине и исключает нападение на членов НАТО. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт Москвы с альянсом неизбежен.