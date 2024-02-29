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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что в Киеве опасаются прорыва обороны ВСУ к лету

Bloomberg: на Украине опасаются прорыва обороны ВСУ к лету
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне ухода ВСУ из Авдеевки и близлежащих сел, а также отсутствия новой помощи со стороны США оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной», пессимизм растет и у западных союзников, пишет Bloomberg
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Чиновники на Украине опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться, если союзники Киева не увеличат поставки боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к руководству страны.

Агентство пишет, что оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды; пессимизм растет не только на Украине, но и среди западных союзников, «которые видят, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта». По словам собеседника, отход украинских сил из Авдеевки и взятие под российский контроль нескольких близлежащих населенных пунктов «усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать».

Вооруженные силы Украины 27 февраля сообщили об отходе из сел  Степовое (Петровское) и Северное под Авдеевкой, а на следующий день Минобороны России заявило о контроле над Петровским. Саму Авдеевку российские войска заняли 17 февраля.

ВСУ подтвердили отход войск из сел под Авдеевкой
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 февраля написал в своем Facebook, что отдельные командиры допустили «определенные просчеты» на авдеевском направлении, что усугубило проблемы, с которыми сталкивается украинская армия. Он сообщил, что поручил направить туда дополнительные боеприпасы и необходимые резервы.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя. Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию пообещал сделать все, чтобы закончить боевые действия и добиться целей военной операции.

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ВСУ Александр Сырский Авдеевка Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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