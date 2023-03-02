Нападение диверсантов в Брянской области. Карта

2 марта власти Брянской области сообщили о нападении украинских диверсантов в регионе, Владимир Путин назвал нападение терактом. Также в регионе село попало под минометный обстрел. О каких местах идет речь — в инфографике РБК

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 2 марта сообщил, что в село Любечане Климовского района «проникла» диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Участники группы обстреляли автомобиль, погиб мужчина, ранен мальчик 2012 года рождения. По словам губернатора, жизни ребенка ничего не угрожает. Позже Богомаз сообщил о втором погибшем мужчине. Также глава региона сообщил об атаке беспилотника в том же районе — в селе Сушаны загорелся жилой дом. А в Стародубском муниципальном округе подверглось минометному обстрелу село Ломаковка.

Позже пресс-секретарь губернатора региона заявила «Звезде», что силовые структуры работают по всей территории Сушан, и подтвердила, что там действует диверсионно-разведывательная группа.

ФСБ сообщила, что ее сотрудники и приданные силы Минобороны проводят мероприятия по «уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов» в Климовском районе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о ДРГ в Брянской области провокацией.

В Кремле сообщили об отмене поездки Путина в Ставропольский край. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о ситуации в Брянской области Путину докладывают глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Сам Владимир Путин назвал нападение на район Брянской области терактом.