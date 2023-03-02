Песков: президенту Путину докладывают о ситуации в Брянской области Шойгу и Бортников

Песков сообщил о докладах Бортникова, Шойгу и Золотова Путину по Брянску

Президенту России докладывают о событиях в Брянской области как главы силовых ведомств, сотрудники которых на месте противостоят диверсантам, так и власти региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в Кремле получает доклады по ситуации в Брянской области, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он получает постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков», — сказал Песков, уточнив, что президенту сообщают о мерах, которые предпринимают названные силовые ведомства.

Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, «по ситуации на месте и принимаемых мерах — в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — добавил Песков.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что в село Любечане в Климовском районе области, которое расположено рядом с границей с Украиной, проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль. В результате один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок. По селу Сушаны, по словам Богомаза, был совершен удар из БПЛА, из-за чего в населенном пункте загорелся жилой дом. Силовые структуры также работают по всей территории поселка Сушаны в Брянской области, позднее сообщила «Звезде» пресс-секретарь Богомаза Юлия Старовойтова. Она подтвердила, что в селе действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

ФСБ сообщала, что сотрудники спецслужбы и силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе области.