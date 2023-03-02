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Бывший главный раввин Москвы заявил о попытках вербовки со стороны ФСБ

Бывший раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил о попытке ФСБ завербовать его в 2003 году
Гольдшмидт заявил, что в 2003 году его пытался завербовать сотрудник ФСБ. Позже такие попытки повторились дважды, указал бывший раввин Москвы. Он покинул Россию в 2022 году
Пинхас Гольдшмидт
Пинхас Гольдшмидт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший Россию в прошлом году, заявил о попытках ФСБ завербовать его и других представителей еврейской общины. Об этом он написал в колонке для Foreign Policy.

Гольдшмидт сообщил, что первая его беседа с сотрудниками ФСБ состоялась в 2003 году. Они заявили, что Гольдшмидт, будучи гражданином Швейцарии, использовал многократную деловую визу для пребывания в России, что незаконно, рассказал бывший раввин столицы.

«Они были готовы закрыть глаза на этот вопрос, если я начну отчитываться перед ними. Они заставляли меня что-то подписать, но я категорически отказался, заявив, что доносить на других противоречит еврейскому закону», — заявил Гольдшмидт.

По его словам, позже сотрудник ФСБ еще два раза к нему приходил и пытался убедить с ним работать. В 2005 году Гольдшмидта после поездки за границу не пустили в Россию, что бывший раввин связывает с отказом сотрудничать со спецслужбами.

Гольдшмидт пишет, что в итоге смог вернуться в страны после вмешательства тогдашнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. «Я знаю о многочисленных попытках завербовать моих коллег в еврейской общине в последующие годы», — заявил бывший раввин Москвы.

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Гольдшмидт сообщил, что уехал из России через две неделе после начала военной операции на Украине — сначала в Европу, а потом в Израиль. По его утверждению, он понял, что на него будут оказывать давление, и выражать несогласие против действий России на Украине «было бы опасно».

РБК обратился за комментарием в Центр общественных связей ФСБ.

Гольдшмидт покинул должность главного раввина Москвы в июле прошлого года. Пресс-секретарь Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) Ольга Есаулова объяснила это завершением его контракта. Об отъезде Гольдшмидта стало известно в мае 2022 года. Он тогда пояснял, что уехал в Израиль из-за болезни отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности». Врио главного раввина столицы назначили Давида Юшуваева.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
раввин Пинхас Гольдшмидт вербовка ФСБ
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