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ТАСС сообщил о бое с украинскими диверсантами в Брянской области

ТАСС: в Брянской области бойцы Росгвардии вступили в бой с украинскими диверсантами
Сотрудники Росгвардии вступили в бой с диверсантами, проникшими с Украины на территорию Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на слова источника в силовых структурах
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства сообщил, что диверсанты проникли в два села, «в одном из них взяв в заложники местных жителей».

По словам собеседника агентства, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками».

Источник ТАСС также сообщил, что среди жителей региона есть погибшие и раненые, «до шести человек» диверсанты удерживают в качестве заложников. Собеседник агентства не уточнил название населенных пунктов, где идет перестрелка и где захватили заложников.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о заходе украинских диверсантов в село Любечане, где был обстрелян автобус. В результате инцидента мирный житель был убит, десятилетняя девочка получила ранение. Одновременно украинский беспилотник совершил налет на село Сушаны.

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

И Любечане, и Сушаны находятся рядом с границей с Черниговской областью Украины. Позднее пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова уточнила телеканалу «Звезда», что диверсанты также проникли на территорию Сушан, по ее словам, силовые структуры работают «по всей территории населенного пункта».

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщало о заложниках в селе Любечане Брянской области.

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