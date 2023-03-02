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Минск и Пекин заключили контракты на $3,5 млрд во время визита Лукашенко

МИД Белоруссии сообщил о заключенных с КНР контрактах на $3,5 млрд в ходе визита Лукашенко
Белоруссия и Китай заключили десятки соглашений в сферах инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, строительства и других областях, сообщили в Минске
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай Минск и Пекин заключили десятки соглашений и восемь контрактов в промышленной и сельскохозяйственной областях на сумму $3,5 млрд, сообщил глава белорусского МИДа Сергей Алейник.

«Пакет двусторонних документов, который нам удалось подписать, открывает более широкие перспективы для увеличения этих объемов в обозримой и ближайшей перспективе», — сказал он (цитата по БелТА).

Накануне агентство сообщило, что по итогам белорусско-китайских переговоров стороны подписали соглашения и меморандумы в сферах инвестиций, сельского хозяйства, поставок продовольствия, здравоохранения, промышленности и других областях.

Как передает Xinhua, на переговорах с Лукашенко глава КНР Си Цзиньпин сказал, что решение о выведении отношений двух стран «на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», принятое в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде, способствует сотрудничеству Пекина и Минска. «Высококачественное развитие и процесс модернизации Китая предоставят новые возможности для всего мира, в том числе Беларуси», — пишет агентство (директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев ранее пояснил в разговоре с РБК, что термин «всепогодный» не политический, а эмоциональный; он значит, что страны не имеют противоречий и сохраняют партнерские отношения).

Визит Лукашенко в Пекин проходит 28 февраля — 2 марта; это его 13-я встреча с Си за время пребывания на посту президента Белоруссии. Накануне лидеры приняли совместную декларацию о развитии двусторонних отношений: от расширения прямых связей, транспорта и логистики, торгово-финансового и научно-технического сотрудничества до обороны и безопасности и интеграции в рамках ШОС (Минск подал заявку на вступление в организацию летом 2022 года).

Одной из тем, которую обсуждали Си и Лукашенко, стали боевые действия на Украине. Китайская сторона заявила, что точка зрения Пекина «находит отражение в опубликованной позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Документ включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», а также возобновление мирных переговоров. В Кремле заявили, что инициатива КНР заслуживает внимания, а в Киеве не увидели в предложениях Пекина полноценного плана.

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