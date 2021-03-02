Байден поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден направил поздравления с днем рождения первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Копию письма разместил на своей странице в Facebook руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-Фонда» Павел Палажченко.

Палажченко подтвердил РБК, что поздравление поступило в основанный Горбачевым фонд.

В письме Байден поздравляет Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав эту дату колоссальной вехой в «легендарной» жизни политика. Американский президент заявил, что благодаря действиям Горбачева мир стал более безопасным.

«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет договора СНВ-3 — это свидетельство, что США и Россия могут и дальше действовать совместно по продолжению начатого вами дела», — написал он.