Берни Сандерс сделал дубль и вырвался вперед

Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт, выиграл вторые демократические праймериз подряд и стал лидером в партийной гонке кандидатов в президенты. Опросы прогнозируют укрепление его позиций

Берни Сандерс (Фото: Mike Segar / Reuters)

Как вице-президент потерял статус фаворита

Во вторник, 25 февраля, в США пройдут очередные дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии. Предыдущие закончились поражением самого богатого участника демократического отбора — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Демократическая партия традиционно выбирает своего единого кандидата в ходе первичных выборов и съезда партии, который проходит по их окончании. Голосовать делегаты съезда должны будут в соответствии с результатами первичных выборов в своих штатах.

Прошедшие с февраля три этапа первичных выборов (праймериз) выявили пятерку основных претендентов от Демпартии, а лидерство захватил 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Последние по времени праймериз (в формате кокусов — партийных собраний) прошли в штате Невада. 22 февраля Сандерс получил там большинство голосов, второе место занял бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден. Третий результат у бывшего мэра города Саунт-Бенд и самого молодого из фаворитов, 38-летнего Пита Буттиджича.

По общим победам пока лидирует Сандерс — за ним Нью-Гэмпшир и Невада, у Буттиджича победа в Айове и второе место в Нью-Гэмпшире. У считавшегося одним из фаворитов кампании Байдена только второе место в Неваде. Если переводить это в голоса делегатов съезда, то у Сандерса — 45, у Буттиджича — 26, у Байдена — 15, у сенатора Элизабет Уоррен — восемь, один голос уступает ей еще один сенатор, Эми Клобушар.

Прошедшие этапы первичных выборов и несколько раундов дебатов показывают, что Байден потерял статус фаворита, на него теперь претендует Сандерс, солидарны американские эксперты и СМИ. Это подтверждают и опросы. Уже неделю назад, после вторых праймериз, уровень избираемости Байдена снизился на 12%, до 17% — именно столько опрошенных Morning Consult заявили, что считают Байдена способным победить Трампа на выборах.