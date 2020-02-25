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Берни Сандерс сделал дубль и вырвался вперед

Фаворитом демократических праймериз стал 78-летний сенатор
Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт, выиграл вторые демократические праймериз подряд и стал лидером в партийной гонке кандидатов в президенты. Опросы прогнозируют укрепление его позиций
Берни Сандерс (Фото: Mike Segar / Reuters)

Как вице-президент потерял статус фаворита

Во вторник, 25 февраля, в США пройдут очередные дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии. Предыдущие закончились поражением самого богатого участника демократического отбора — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Демократическая партия традиционно выбирает своего единого кандидата в ходе первичных выборов и съезда партии, который проходит по их окончании. Голосовать делегаты съезда должны будут в соответствии с результатами первичных выборов в своих штатах.

Прошедшие с февраля три этапа первичных выборов (праймериз) выявили пятерку основных претендентов от Демпартии, а лидерство захватил 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Последние по времени праймериз (в формате кокусов — партийных собраний) прошли в штате Невада. 22 февраля Сандерс получил там большинство голосов, второе место занял бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден. Третий результат у бывшего мэра города Саунт-Бенд и самого молодого из фаворитов, 38-летнего Пита Буттиджича.

По общим победам пока лидирует Сандерс — за ним Нью-Гэмпшир и Невада, у Буттиджича победа в Айове и второе место в Нью-Гэмпшире. У считавшегося одним из фаворитов кампании Байдена только второе место в Неваде. Если переводить это в голоса делегатов съезда, то у Сандерса — 45, у Буттиджича — 26, у Байдена — 15, у сенатора Элизабет Уоррен — восемь, один голос уступает ей еще один сенатор, Эми Клобушар.

Прошедшие этапы первичных выборов и несколько раундов дебатов показывают, что Байден потерял статус фаворита, на него теперь претендует Сандерс, солидарны американские эксперты и СМИ. Это подтверждают и опросы. Уже неделю назад, после вторых праймериз, уровень избираемости Байдена снизился на 12%, до 17% — именно столько опрошенных Morning Consult заявили, что считают Байдена способным победить Трампа на выборах.

Сандерс в понедельник призвал не обращать внимания на комментарии. «Я знаю, что вы много слышите по ТВ, что Берни не может победить. Не верьте всему, что вы слышите по ТВ», — заявил он (цитата по Bloomberg).

Чем известен Берни Сандерс

Родился в 1941 году в Нью-Йорке. Политикой занимается с 1971 года. С 2007 года — сенатор от штата Вермонт, до этого представлял штат в палате представителей. Сам себя характеризует как социалиста, является сторонником прогрессивной шкалы налогообложения.

На праймериз в 2016 году проиграл Хиллари Клинтон. Она получила поддержку 2358 делегатов съезда Демократической партии, он — 1572.

Предрешен ли исход гонки

Проиграв праймериз в Нью-Гэмпшире, Байден покинул штат, даже не встретившись со сторонниками. Вместо этого он обратился к ним по видеосвязи из Южной Каролины, где первичные выборы пройдут 29 февраля. Однако для Байдена текущие итоги кампании ставят под вопрос все его участие в выборах, писали Reuters и The New York Times. Байден не раз говорил, что первые штаты праймериз отличаются от других, пишет Reuters: они населены преимущественно белыми американцами. Следующие штаты более этнически разнообразны. Так что Байден и его штаб нацеливались на победу в Неваде, а потом и в Южной Каролине. На телеконференции после проигрыша в Нью-Гэмпшире, с содержанием которой ознакомился Politico, Байден настаивал, что ничего еще не решено. Он выражал уверенность, что может выиграть в Неваде и точно выиграет в Южной Каролине. Подлинным началом кампании сотрудники его штаба называют супервторник — первый вторник марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. В подтверждение того, что его рано списывать со счетов, Байден привел данные о сборе пожертвований: с начала февраля его штаб получил онлайн $4 млн. «Я не вижу снижения энергии или уровня поддержки», — заявил Байден. После второго места в Неваде он написал в Twitter: «Наше возвращение начинается здесь».

Однако результаты последних опросов показывают, что Байден в сложном положении. В Неваде Сандерс обошел Байдена по количеству голосов американцев латиноамериканского происхождения: три из четырех таких избирателей поддержали Сандерса. Снижается уровень поддержки бывшего вице-президента и среди чернокожих избирателей. Байден указывал, что он единственный кандидат, который может похвастаться поддержкой афроамериканцев (во многом благодаря тому, что работал с первым в истории чернокожим президентом). В январе опрос Washington Post-Ipsos показал, что 48% черных демократов поддерживали его. Однако последний опрос, проведенный Washington Post и ABC News, показал, что уровень его поддержки в этой страте снизился до 31%. Слабость Байдена отметил в Twitter Дональд Трамп: «Кажется, сумасшедший Берни показывает хороший результат в Великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабо».

Надежда Байдена на супервторник также может не оправдаться. Опросы показывают, что Сандерс имеет хорошие шансы на победу в нескольких штатах со значительным населением и соответствующим представительством на съезде, таких как Техас (на кону 228 голосов) и Калифорния (415), сообщает портал FiveThirtyEight. По итогам праймериз может сложиться ситуация, когда ни один из кандидатов не заручится поддержкой более половины делегатов, ссылается на свой прогноз портал FiveThirtyEight.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Джо Байден, США, праймериз, Берни Сандерс
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