Байден одержал победу на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент получил поддержку 49% избирателей. Вторую позицию с большим отрывом занимает сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 19,5%

Джо Байден (Фото: Matt Rourke / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. Об этом сообщают CNN и NYT по итогам подсчета 80% голосов.

Байден получил в этом штате поддержку 49,2% избирателей. На втором месте (19,5%) — сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Третье место занял миллиардер Том Стейер (11,5%), четвертое — экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8%), а пятое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (6,9%).

Байден в своем Twitter поблагодарил избирателей за поддержку. «Всего несколько дней назад пресса и эксперты заявляли, что наша кампания мертва. Но после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед», — написал он.

Как отмечает The Washington Post, политик заручился поддержкой чернокожих избирателей, а также граждан старше 45 лет. В Южной Каролине эти группы составляют большую долю избирателей, чем в тех штатах, где демократы соревновались до этого.