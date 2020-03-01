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Политика ,  
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Байден одержал победу на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент получил поддержку 49% избирателей. Вторую позицию с большим отрывом занимает сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 19,5%
Джо Байден (Фото: Matt Rourke / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. Об этом сообщают CNN и NYT по итогам подсчета 80% голосов.

Байден получил в этом штате поддержку 49,2% избирателей. На втором месте (19,5%) — сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Третье место занял миллиардер Том Стейер (11,5%), четвертое — экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8%), а пятое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (6,9%).

Байден в своем Twitter поблагодарил избирателей за поддержку. «Всего несколько дней назад пресса и эксперты заявляли, что наша кампания мертва. Но после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед», — написал он.

Как отмечает The Washington Post, политик заручился поддержкой чернокожих избирателей, а также граждан старше 45 лет. В Южной Каролине эти группы составляют большую долю избирателей, чем в тех штатах, где демократы соревновались до этого.

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По словам Байдена, победа в Южной Каролине поможет ему в так называемый супервторник — первый вторник марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах, передает CNN.

Стейер по результатам праймериз объявил о решении покинуть предвыборную гонку. По словам миллиардера, он не видит возможности для победы в борьбе за президентский пост.

Байден проиграл праймериз в Нью-Гэмпшире и занял второе место на кокусах (процесс определения единого кандидата на президентских выборах) в Неваде, после чего потерял статус фаворита. В обоих штатах победу одержал Сандерс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джо Байден, праймериз
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