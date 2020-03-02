Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

Вооруженные силы Турции атаковали военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате операции объект стал «непригодным для использования», сообщает CNN Turk.

Турецкое агентство Anadolu без ссылки на источник утверждает, что Турция разрушила аэродром. Удар по нему нанесли беспилотники и артиллерия турецких Вооруженных сил.

Сирийские войска использовали аэродром для атак на военных Турции и населенные пункты в Идлибе, отмечают издания.

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