Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

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Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западными регионами Сирии, и «в особенности» над провинцией Идлиб. Об этом сообщает агентство SANA.

Все нарушившие воздушное пространство самолеты сирийские военные будут считать враждебными и сбивать, указывается в сообщении.

По информации SANA, ранее 1 марта сирийская армия сбила над Идлибом турецкий беспилотник. Уточняется, что это произошло над городом Серакиб в юго-восточной части провинции.

Турецкие Anadolu и CNN Turk, в свою очередь, сообщали, что над провинцией был сбит самолет сирийских военных. Кроме того, в Twitter появились сообщения о том, что речь шла о «российском Су-24». В Минобороны России заявили, что самолеты российских ВКС выполняют задачи в обычном режиме, ни один из них сбит не был.