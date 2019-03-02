Politico узнало о намерении стран ЕС заблокировать «отмывочный список»

Составленный Еврокомиссией черный список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма, в ближайшее время может быть заблокирован. Претензии к списку появились у представителей 28 стран

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О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС оказывают США и Саудовская Аравия.

В Вашингтоне изначально критиковали инициативу Еврокомиссии, поскольку в «отмывочном списке» оказались Американские Виргинские острова, а также Гуам, Американское Самоа и Пуэрто-Рико. При этом указывалось, что включенные в список государства и территории не имели достаточно времени для того, чтобы выдвинуть свои аргументы против.

Еврокомиссар по юридическим вопросам Вера Йоурова, ведомство которой готовило список, уже выразила сожаление в связи с позицией Совета ЕС. Ее представитель Мина Андреева подчеркнула, что страны включались в него после продолжительных консультаций, которые проходили в прошлом году.

Сторонники «отмывочного списка» также критиковали некоторые государства (в том числе Великобританию) за попытки добиться исключения из него Саудовской Аравии. В Лондоне подобные обвинения отвергли, заявив, что Соединенное Королевство всегда выступало против отмывания денег. Однако, как сообщает Politico, известно, что король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз Аль Сауд действительно обращался в Совет ЕС с просьбой пересмотреть позицию Еврокомиссии.

«Отмывочный список» был опубликован 13 февраля. По утверждению позволяют банкам не проводить достаточный due diligence клиентов, не применяют эффективных и пропорциональных санкций к нарушителям антиотмывочного законодательства, не обеспечивают точную и своевременную информацию о бенефициарных собственниках компаний и т.д.



В этой связи банки и другие структуры, попадающие под действие антиотмывочных правил ЕС, должны были быть обязаны проводить усиленные проверки финансовых операций клиентов из этих 23 юрисдикций.

В список попали следующие страны и территории: Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские О​строва США, Йемен.