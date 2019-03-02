Politico узнало о намерении стран ЕС заблокировать «отмывочный список»

О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС оказывают США и Саудовская Аравия.
В Вашингтоне изначально критиковали инициативу Еврокомиссии, поскольку в «отмывочном списке» оказались Американские Виргинские острова, а также Гуам, Американское Самоа и Пуэрто-Рико. При этом указывалось, что включенные в список государства и территории не имели достаточно времени для того, чтобы выдвинуть свои аргументы против.
Еврокомиссар по юридическим вопросам Вера Йоурова, ведомство которой готовило список, уже выразила сожаление в связи с позицией Совета ЕС. Ее представитель Мина Андреева подчеркнула, что страны включались в него после продолжительных консультаций, которые проходили в прошлом году.
Сторонники «отмывочного списка» также критиковали некоторые государства (в том числе Великобританию) за попытки добиться исключения из него Саудовской Аравии. В Лондоне подобные обвинения отвергли, заявив, что Соединенное Королевство всегда выступало против отмывания денег. Однако, как сообщает Politico, известно, что король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз Аль Сауд действительно обращался в Совет ЕС с просьбой пересмотреть позицию Еврокомиссии.
«Отмывочный список» был опубликован 13 февраля. По утверждению позволяют банкам не проводить достаточный due diligence клиентов, не применяют эффективных и пропорциональных санкций к нарушителям антиотмывочного законодательства, не обеспечивают точную и своевременную информацию о бенефициарных собственниках компаний и т.д.
В этой связи банки и другие структуры, попадающие под действие антиотмывочных правил ЕС, должны были быть обязаны проводить усиленные проверки финансовых операций клиентов из этих 23 юрисдикций.