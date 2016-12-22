Кремль опроверг нарушение Россией международных договоров о вооружениях

Россия не нарушает международные соглашения, регламентирующие сферу вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что РФ нарушает какие-то положения и статьи международного права по контролю за разоружением. Россия была, есть и останется приверженной всем своим международным обязательствам», — сказал представитель Кремля.

Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал несколько новых образцов российского вооружения. В их число вошли гиперзвуковые ракеты, крылатая ракета стратегической дальности, баллистическая ракета «Сармат» и подводный беспилотник, который может оснащаться ядерным оружием.

Вслед за этим официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт обвинила Россию в нарушении международных договоров в сфере вооружений. «Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — заявила Нойерт.

На предъявленные Госдепом обвинения ответил посол России в США Анатолий Антонов. Он обвинил Нойерт в «плохом владении вопросом». Дипломат подчеркнул, что развивая свой ядерный потенциал, Москва не нарушает положения ДРСМД.