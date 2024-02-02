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Законопроект о призыве 50-летних мигрантов отозвали из Госдумы

Законопроект о призыве мигрантов до 50 лет отозвали из Госдумы
Повысить призывной возраст предлагалось потому, что мигранты уклоняются от службы, например, получая российское гражданство после достижения предельного призывного возраста. Володин подверг идею критике и предложил отозвать проект
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Законопроект, в котором предлагалось увеличить призывной возраст до 50 лет для тех, кто получил гражданство России, отозван из Госдумы, следует из карточки документа на сайте нижней палаты парламента.

Проект внесли в Думу 1 февраля, авторами документа выступили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). В пояснительной записке говорилось, что сейчас иностранцы, получившие российское гражданство, «как показывает практика», уклоняются от призыва, а каждый россиянин «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту». Депутаты отмечали, что мигранты либо не встают на воинский учет, либо получают паспорта уже после достижения предельного призывного возраста (сейчас это 30 лет).

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал авторов законопроекта отозвать документ. Он заявил, что «такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать».

Позже Бородай и Шеремет отозвали свои подписи под законопроектом, а Журавлев заявил о готовности парламентариев к уточнению инициативы в юридическом плане.

Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В России неоднократно проходили рейды для поиска мигрантов, получивших гражданство, но не ставших на воинский учет. Авторы законопроекта упоминали такой рейд, проведенный в августе 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда в военкоматы для постановки на воинский учет доставили около 100 человек, получивших российские паспорта.

Подобные мероприятия проходили и в других регионах. Например, в Башкирии в прошлом году следователи и сотрудники военкоматов искали недавно получивших гражданство, в ноябре—декабре на учет поставили 111 человек. В Рязани в декабре повестки мигрантам раздавали на оптовом рынке.

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Константин Нагаев Константин Нагаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
призыв в армию мигранты законопроект
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