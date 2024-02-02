Путин обсудил с Генштабом угрозу дронов на одном из участков в зоне спецоперации

Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков фронта из-за БПЛА

Путин не уточнил, о какой зоне идет речь, но добавил, что похожая ситуация «практически везде». Он отметил необходимость поддержать производителей беспилотников в России

Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для Победы!» (Фото: kremlin.ru)

На одном из участков в зоне специальной военной операции сложилась сложная ситуация из-за беспилотников, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!». Трансляция шла на теле канале «Россия 24».

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом, на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так», — сказал он.

Президент подчеркнул важность поддержки российских производителей. Он добавил, что сейчас средства вкладываются в возрождение микроэлектроники, идет работа и в сфере радиоэлектроники. «К сожалению, здесь есть над чем работать. Это одна из наших, наша ахиллесова пята», — добавил он.

Накануне, 1 февраля, главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для CNN назвал крайне важным для Украины в современных условиях развитие беспилотных систем. Оно позволит избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Киева «нет преимущества», объяснил Залужный. В прошлом году Украина анонсировала покупку десятков тысяч дронов, в стране развивают собственное производство беспилотников.

Путин еще в конце 2022-го потребовал, исходя из опыта боевых действий, создать арсенал дронов «в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах». По его словам, спецоперация показала «практически повсеместное» использование БПЛА. В апреле прошлого года он говорил, что в эту область направят минимум 500 млн руб., а возможно, и 1 трлн руб.