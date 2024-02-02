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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил о «времени на стороне России» в конфликте с Украиной

Премьер Венгрии Виктор Орбан: в конфликте с Украиной время работает на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны ЕС должны работать над тем, чтобы завершить конфликт России и Украины как можно быстрее, но вместо этого «поддерживают войну», считает Виктор Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Страны Запада уверены, что чем дольше продлится военный конфликт Москвы и Киева, тем лучше станет ситуация для Украины на поле боя, но эта точка зрения неверна, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Я думаю, что все наоборот. Время на стороне русских, и чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?» — сказал он в эфире радио Kossuth (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, западные страны — члены Евросоюза «поддерживают войну», и мир наступит, «когда в Брюсселе произойдут перемены», передает Origo. Премьер заявил, что вместо этого ЕС должен работать над тем, чтобы закончить военные действия как можно скорее. Ранее он назвал единственным человеком, способным остановить конфликт, экс-президента США Дональда Трампа, который намерен участвовать в выборах осенью.

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Венгрия, подчеркнул Орбан, «не поставляет оружие и не дает денег на оружие». Комментируя согласование долгосрочной помощи Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС, премьер заявил, что эти деньги предназначены для поддержки украинской экономики.

Венгрия ранее блокировала выделение Киеву €50 млрд, но 1 февраля все же согласилась одобрить пакет помощи. По словам премьера, Брюссель в ответ выполнит два условия Будапешта: Украина не получит замороженные «причитающиеся венграм» средства, также будет внедрен механизм контроля, который гарантирует разумное использование денег.

Россия осуждает как финансовую, так и военную поддержку Украины, считая это вмешательством в конфликт.

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