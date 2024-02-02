Готовившая санкции против России помощница главы Минфина США покинет пост

Элизабет Розенберг занимала должность помощницы главы американского Минфина с 2021 года, она участвовала в подготовке санкций против России, в том числе заморозки активов и потолка цен на нефть

Элизабет Розенберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Помощница министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет ведомство и перейдет на работу в частный сектор, куда именно, не уточняется, сообщает Bloomberg.

Розенберг вместе с бывшим заместителем советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики Далипом Сингхом входила в группу чиновников, которые разрабатывали экономические санкции против России в ответ на военные действия на Украине. В числе подготовленных ими мер были заморозка российских активов и введение ценового потолка на нефть, пишет агентство. Российские власти называют санкции незаконными.

Вместе с главой Минфина Джанет Йеллен она участвовала в форуме АТЭС и рабочих группах США и Китая по экономике.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, оценивая работу Розенберг, назвал ее незаменимой сотрудницей. Исполнять ее обязанности будет заместитель помощника главы Минфина по международным вопросам Анна Морис.

Помощницей Йеллен Розенберг стала в 2021 году. До этого она была советником Адейемо, отвечала в Минфине за вопросы нацбезопасности, в том числе санкции и антикоррупционные меры. С 2013 года работала в аналитическом Центре новой американской безопасности (CNAS).

В 2009–2013 годах Розенберг занимала различные должности в Минфине и в том числе курировала вопросы санкций в отношении Ирана, Ливии и Сирии.