Охотник за нацистами попал под надзор за слова о замене немцев мигрантами

Федеральное ведомство по охране конституции Германии установило наблюдение за своим бывшим шефом Хансом-Георгом Маассеном из-за подозрений в правом экстремизме. Reuters называл его «главным охотником за нацистами в Германии»

Федеральное ведомство по охране конституции Германии связало своего бывшего шефа Ханса-Георга Маассена с правым экстремизмом из-за его высказываний, за ним установлено наблюдение, пишет Spiegel со ссылкой на документ на 20 страницах.

В частности, контрразведка ссылается на статью, которую Маассен написал в соавторстве в 2021 году. В ней он предупредил о «социалистических и глобалистских силах», которые стремятся к «новому тоталитаризму». По заключению экспертов, в тексте используются «антисемитские коды и шифры».

В статье, опубликованной в швейцарском издании Weltwoche в ноябре 2023 года, бывший глава контрразведки обвинил канцлера Олафа Шольца и министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер в том, что они своей политикой в отношении беженцев и мигрантов стремятся к «распаду немецкого общества» с целью построить на его обломках «неосоциалистическую социальную систему».

Кроме того, в одном из телеинтервью Маассен заявил, что в «арабских культурах» насилие рассматривается как «проверенное средство разрешения конфликта», а на мероприятии в Линдау летом 2023 года предложил заменить немцев мигрантами.

Маассен в посте в соцсети X связал свое преследование со страхом федерального правительства перед ним и создаваемой им партии под названием Werteunion. Он написал, что информация ведомства по охране конституции Германии не содержит никаких обоснованных доказательств, оправдывающих установленное за ним наблюдение. Экс-глава ведомства обвинил Фазер в злоупотреблении защитой Конституции для борьбы с политическими оппонентами.

Маассен возглавлял контрразведку с 2012 по 2018 год. Он ушел в отставку из-за антимигрантских беспорядков в Хемнице.

Год назад Spiegel писал, что его хотят исключить из Христианско-демократической партии (ХДС) за слова о белых как «низшей расе». Агентство Reuters называло экс-главу контрразведки «главным охотником за нацистами в Германии» в прошлом.