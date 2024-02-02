Охотник за нацистами попал под надзор за слова о замене немцев мигрантами
Федеральное ведомство по охране конституции Германии связало своего бывшего шефа Ханса-Георга Маассена с правым экстремизмом из-за его высказываний, за ним установлено наблюдение, пишет Spiegel со ссылкой на документ на 20 страницах.
В частности, контрразведка ссылается на статью, которую Маассен написал в соавторстве в 2021 году. В ней он предупредил о «социалистических и глобалистских силах», которые стремятся к «новому тоталитаризму». По заключению экспертов, в тексте используются «антисемитские коды и шифры».
В статье, опубликованной в швейцарском издании Weltwoche в ноябре 2023 года, бывший глава контрразведки обвинил канцлера Олафа Шольца и министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер в том, что они своей политикой в отношении беженцев и мигрантов стремятся к «распаду немецкого общества» с целью построить на его обломках «неосоциалистическую социальную систему».
Кроме того, в одном из телеинтервью Маассен заявил, что в «арабских культурах» насилие рассматривается как «проверенное средство разрешения конфликта», а на мероприятии в Линдау летом 2023 года предложил заменить немцев мигрантами.
Маассен в посте в соцсети X связал свое преследование со страхом федерального правительства перед ним и создаваемой им партии под названием Werteunion. Он написал, что информация ведомства по охране конституции Германии не содержит никаких обоснованных доказательств, оправдывающих установленное за ним наблюдение. Экс-глава ведомства обвинил Фазер в злоупотреблении защитой Конституции для борьбы с политическими оппонентами.
Маассен возглавлял контрразведку с 2012 по 2018 год. Он ушел в отставку из-за антимигрантских беспорядков в Хемнице.
Год назад Spiegel писал, что его хотят исключить из Христианско-демократической партии (ХДС) за слова о белых как «низшей расе». Агентство Reuters называло экс-главу контрразведки «главным охотником за нацистами в Германии» в прошлом.
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