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В ФРГ бывшего «охотника на нацистов» уволят из партии за антисемитизм

В ФРГ члена ХДС, бывшего «охотника на нацистов», хотят уволить из партии за антисемитизм
Ханса-Георга Маасена хотят исключить из партии ХДС за высказывания против миграции и слова о белых как «низшей расе». Ранее Маасен был главой Федеральной службы по защите Конституции и боролся с экстремизмом
Ханс-Георг Маасен
Ханс-Георг Маасен (Фото: Bodo Schackow / dpa / Global Look Press)

В Христианско-демократической партии (ХДС) Германии настаивают на уходе из организации члена и экс-главы Федеральной службы по защите Конституции Ханса-Георга Маасена из-за антисемитских и расистских высказываний: партия поставила ему крайний срок по выходу до 5 февраля, пишет Spiegel.

Одно из заявлений Маасена, которое вызвало скандал, — о расизме по отношению к белым людям. По его мнению, непризнание этого является «выражением зелено-красной расовой теории, согласно которой белые считаются низшей расой, и поэтому в страну необходимо привозить арабов и африканцев».

Если Маасен не уйдет до 5 февраля, то партия 13 февраля через исполнительный совет инициирует процедуру исключения.

Reuters называет Маасена «главным охотником за нацистами в Германии» в прошлом. Будучи главой службы по защите Конституции (2012-2018 годы), он отслеживал экстремистские угрозы конституционному порядку в ФРГ, исходившие как изнутри (от крайне правых или крайне левых), так и извне (шпионы).

Сам Маасен заявил Die Welt, что удивлен решением партии о его исключении, по его словам, для этого нет условий.

«То, что я сказал, не является расизмом, это то, что думают многие люди в стране», — заявил он. Политик утверждает, что выступает за контроль миграции и отвергает «идеологические позиции, требующие уничтожения «белого хлеба», то есть людей с белой кожей, посредством массовой миграции». Он сказал, что если ХДС не разделяет его критику, то она является левой партией (она же считается консервативной).

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В ХДС утверждают, что заявлениям, подобным тем, что сделал Маасен, в партии «нет места». Президиум ХДС заявил о единодушии во мнении, что политику следует покинуть их ряды.

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ХДС Германия антисемитизм
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