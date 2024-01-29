Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей В Баварии уже поднят вопрос о ее запрете

Новая немецкая партия — «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» — начала сбор подписей для участия в выборах в Европарламент. Почему это крайне встревожило власти ФРГ и политический истеблишмент — в материале РБК

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Немецкие политики и СМИ активно обсуждают намерение новой немецкой партии «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, DAVA) принять участие в выборах в Европарламент. Дискуссия разгорелась после публикации издания Bild, в которой этот альянс, который позиционирует себя защитником мусульманского меньшинства в Германии, назвали филиалом правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Журналисты Bild полагают, что DAVA благодаря поддержке АКР (Эрдоган очень популярен среди живущих в ФРГ турок, в большинстве своем они поддержали его на прошлогодних президентских выборах в Турции) сможет эффективно играть на чувствах нацменьшинств, проживающих в Германии, и станет очередной радикальной партией, пропагандирующий антисемитизм. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по внутренней политике Кристоф де Врис заявил в интервью изданию, что представители DAVA попытаются «изобразить мусульман жертвами общества расистского большинства». Он считает, что с появлением этой партии у Эрдогана появится еще один рычаг для оказания политического влияния на Берлин, и турецкий президент «попытается его использовать».

Глава МВД Баварии Йоахим Херрман, как стало известно 28 января, вынес на обсуждение возможный запрет DAVA, отметив, что намерение альянса участвовать в выборах в Европарламент — это принципиально новое явление в немецкой политике.

Что известно о DAVA

О планах DAVA выдвинуть кандидатов на выборы в Европарламент, которые пройдут летом, в cередине января в соцсетях сообщил глава альянса Тейфик Озджан. Журналисты Bild раскритиковали потенциальных кандидатов в депутаты от DAVA. Так, Фатиха Зингала, адвоката, который до 2000 года входил в СДПГ, Bild назвала «лоббистом AKP в Европе»; применительно к Али Ихсану Инлю, врачу из Нижней Саксонии, члену Турецко-исламского союза по делам религии (DITIB), утверждается, что эта организация находится под руководством Государственного бюро по делам религии Турции; а Мустафа Йолд, врач из Гамбурга, по данным Bild, стоит на учете в немецких правоохранительных органах за «поддержку ХАМАС и близких ему организаций» (после октября 2023 года власти ФРГ запретили ее деятельность в стране).

«Мы представляем этнические и религиозные меньшинства в Германии, поскольку многие граждане республики на протяжении многих лет остаются политическими бездомными», — пояснил РБК Тейфик Озджан, который более 30 лет был членом СДПГ, но объявил об уходе из партии в январе 2024 года ради деятельности в рамках DAVA. Он подтвердил намерение альянса участвовать в выборах в Европарламент и его официальную регистрацию в ФРГ. Озджан также заявил о «равноудаленности» от всех турецких партий, отметив, что DAVA не получает ни материально-технической, ни финансовой поддержки из-за границы.

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В AKP на момент публикации материала комментарий не предоставили.

Озджан утверждает, что немецкие СМИ начали клеветническую кампанию против DAVA, при том что он лично всю свою политическую карьеру борется со всеми формами национализма, расизма, антисемитизма и исламофобии в Германии. DAVA, по словам Озджана, планирует выступить в качестве моста между «обществом большинства» и гражданами миграционного происхождения, альянс поддерживает гуманную миграционную политику и не разжигает ксенофобию с помощью «дешевого популизма».

Для создания партии в Германии, согласно Основному закону, не требуется одобрения федерального правительства. Партия создаются двумя способами — путем основания и последующей регистрации учредительных документов или преобразования уже существующего объединения в партию. Преобладает создание на основе регистрации. В DAVA подтвердили РБК, что получили регистрацию в ведомстве руководителя федеральными выборами (Bundeswahlleiter).

Намерение альянса бороться за мандаты в Европарламенте законам ФРГ также не противоречит. Список кандидатов формируется до 18 марта; национальные партии, согласно нормам ЕС, не должны преодолевать 5-процентный барьер. Как отмечает Bild, у DAVA потенциальная избирательная база в 5 млн человек — 2,5 млн проживающих в ФРГ мусульман уже обладают немецким паспортом, а после вступления в силу нового закона о миграции в апреле к ним могут присоединиться еще столько же.

Пока партия пытается собрать 4 тыс. подписей, чтобы добиться участия в выборах в Европарламент от ФРГ. В DAVA РБК сообщили, что уже располагают примерно 10 тыс. подписей, но точная цифра будет названа на следующей неделе.

Почему амбиции альянса встревожили немецких политиков

Несмотря на туманные перспективы новой партии, немецкие парламентарии и эксперты говорят о «тревожном сигнале». Предполагаемую связь DAVA с АКР трактуют как попытку Анкары воздействовать на европейскую политику. Сопредседатель СДПГ Заския Эскен заявила Welt о необходимости показать согражданам турецкого происхождения в Германии, что ФРГ — едина; нельзя позволять правым экстремистам, которые хотят депортировать мигрантов, приближаться к власти, при этом и предполагаемые планы Эрдогана по расколу общества не должны осуществиться в Германии.

Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир («Зеленые») написал в соцсети X, что последователи Эрдогана, баллотирующиеся на выборах в ФРГ, — это «последнее, что здесь нужно» (Оздемир после победы Эрдогана на президентских выборах осуждал устроивших празднование этого в Германии). А бывший член DITIB Мурат Кайман написал в X, что с помощью DAVA, которую он окрестил «европейской AKP», в европейские институты власти пытаются «направить глаза и уши» Анкары.

Турецкий политолог Керим Хас заявил РБК, что у Анкары есть интерес создать инструменты влияния на территории ЕС. И, по его мнению, в случае с DAVA следует ожидать оперативной реакции немецких властей. «Стоит вспомнить прошлые кризисы между турецкими властями и Берлином. В 2017 году Турция проводила конституционный референдум, который превратил ее из парламентской в суперпрезидентскую страну. В этот период Эрдоган пытался организовать митинги именно на территории Германии, поскольку там проживает большая турецкая диаспора. Однако немецкие власти их оперативно запретили», — напомнил эксперт.