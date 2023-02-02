Бывший член Совбеза объяснил переговоры Ельцина с США по Украине

России нужна была «какая-то влиятельная страна, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», пояснил Сергей Филатов

Борис Ельцин (слева) и Джордж Буш старший (Фото: Александр Сенцов / Александр Чумичев / ТАСС)

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с США, чтобы те надавили на Украину, которая не хотела отказываться от ядерного оружия, заявил «РИА Новости» бывший член Совета безопасности и экс-руководитель администрации президента (1993-1996 годы) Сергей Филатов.

«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — пояснил Филатов.

Он рассказал, что присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым, который «очень резко возразил» против отправки ядерного оружия в Россию. Бывший президент ответил на отказ: «У вас ведь топливо на семь лет рассчитано, как вы будете выходить из этого положения?». Однако экс-глава Минобороны был непреклонен: «Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине». После этого Ельцин начал переговоры с Вашингтоном, поскольку «надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», объяснил экс-член Совбеза.

Ельцин в разговоре с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году называл Украину «главным дестабилизирующим фактором», следует из рассекреченных Архивом национальной безопасности США документов. При этом он заверял Буша в отсутствии у России «имперских амбиций». В обнародованных документах упоминаются также выдержки из беседы американского лидера и первого заместителя премьер-министра России Егора Гайдара. Тот указывал, что на урегулирование отношений между Москвой и Киевом уйдет «много времени».

Российское руководство называло одной из причин начала военной операции на Украине претензии Киева на обладание ядерным оружием. В частности, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в Киеве теперь «горько плачут» об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Украина отказалась от него в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году США, Великобританией, Россией и Украиной. «Кстати, замечу, о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного [бывшего президента Украины Леонида] Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан», — утверждал Медведев.