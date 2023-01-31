Ельцин в разговорах с Бушем назвал Украину «дестабилизирующим фактором»

В США рассекретили часть документов, касающихся отношений Вашингтона и Москвы в 1992 году. Из них следует, что тогдашний президент России Борис Ельцин и его американский коллега Джордж Буш-старший обсуждали Украину, и Ельцин называл ее «главным дестабилизирующим фактором». Цитаты из документов опубликованы на сайте Архива национальной безопасности США.

В сообщении сказано, что Ельцин в беседах с Бушем заверял его в отсутствии у России «имперских амбиций». В том числе российский лидер отмечал хорошие отношения с Украиной и своим украинским коллегой Леонидом Кравчуком. Однако страна, как говорил Ельцин, была «главным дестабилизирующим фактором», поскольку на Кравчука оказывалось давление со стороны националистических групп в парламенте.

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