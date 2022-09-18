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Клинтон вспомнил о разговорах с Ельциным о расширении НАТО

Экс-президент США тогда спросил российского коллегу, действительно ли тот допускает возможность того, что Соединенные Штаты нанесут удар по России. Ельцин ответил отрицательно
Билл Клинтон и Борис Ельцин, 1997 г.
Билл Клинтон и Борис Ельцин, 1997 г. (Фото: Александр Сенцов / Александр Чумичев / ТАСС)

Бывший американский лидер Билл Клинтон (1993-2001 гг.; 42-й президент США) рассказал в интервью телеканалу CNN о разговоре со своим российским коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. По его словам, он спросил российского президента, действительно ли тот допускает возможность того, что Соединенные Штаты нанесут удар по России.

«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона».

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Клинтон это признал, но отметил, что исторические представления о России, в свою очередь, связаны с такими правителями, как Иван Грозный, Петр I и Екатерина II, когда российское государство «контролировало своих соседей». Однако, убежден экс-президент, «люди больше не хотят, чтобы их контролировали», а стремятся выбирать свой путь.

Бывший американский лидер не считает, что в начале военных действий на Украине можно винить расширение НАТО, начавшееся во время его президентства. Он подчеркнул, что США и НАТО не собирались угрожать России. Более того, по его словам, он предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО».

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не расширяться «ни на один дюйм» на восток. «Повторю — обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули», — говорил, в частности, Путин в обращении 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине. Он напомнил, что в декабре 2021 года Москва в очередной раз попыталась договориться с США и их союзниками, но «все тщетно». Глава государства назвал неприемлемым «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины». «Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — утверждал тогда он.

О том, что Вашингтон предлагал Ельцину и Путину возможность вступления России в НАТО, Клинтон рассказывал еще весной. Он назвал неправдой заявления о том, что США каким-либо образом старались изолировать Россию, проявляли неуважение или вовсе игнорировали ее. При этом бывший американский лидер согласился с тем, что альянс действительно стремился расширяться в восточном направлении, несмотря на возражения Москвы, назвав действия НАТО в тот период «правильными и последовательными решениями».

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Клинтон сообщил, что встречался с Ельциным 18 раз, а с Путиным — пять. «Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно», — отмечал он.

В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну говорил, что именно он предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Авторы
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Елена Чернышова
Билл Клинтон Борис Ельцин расширение НАТО
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