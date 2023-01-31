МИД Украины счел неприемлемыми слова президента Хорватии о статусе Крыма

МИД Украины: слова президента Хорватии о том, что Крым не будет частью страны, неприемлемы

Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым никогда не станет частью Украины, неприемлемы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Считаем неприемлемыми заявления президента Хорватии», — написал он. По словам Николенко, эти слова ставят под сомнение территориальную целостность Украины. В то же время Киев высоко ценит поддержку, которую Хорватия и ее народ оказывают Украине, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Миланович, говоря о действиях Сербии в отношении Косово, заявил, что проводить параллели между ними и действиями России в Крыму нельзя. «Косово отняли у Сербии. Мы и международное сообщество. Мы его признали и поддерживаем», — сказал он.

После такого шага, заявил Миланович, Россия могла предъявить аналогичные претензии в отношении Крыма. «Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это то, что говорили ведущие немецкие генералы», — отметил он. По словам президента, такие разговоры велись еще до начала спецоперации на Украине.

Миланович добавил, что Россию с 2014 года провоцировали на вооруженный конфликт. Он назвал опасным занятием вести военные действия с Россией, так как она не допустит проигрыша и в случае необходимости может прибегнуть к ядерному оружию.

В январе 2022 года глава Военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Украинский МИД потребовал опровергнуть эти слова. Они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства, а также «усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе», заявили в ведомстве. Посла Германии на Украине Анку Фельдгузен вызывали по этому поводу в министерство.

Крым стал частью России после референдума, который прошел в 2014 году. Страны Запада не признали его результаты и ввели против России санкции. Украинские власти считают полуостров оккупированным. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе региона закрыт.