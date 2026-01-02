 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп рассказал о результатах сдачи когнитивного теста

Трамп заявил о успешных результатах сдачи когнитивного теста
Трамп сообщил, что прошел медобследование и сдал тест на умственные способности. Он подчеркнул, что такое тестирование должен проходить каждый, кто претендует на пост американского президента
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно сдал когнитивный тест, и врачи оценивают его состояние здоровья как отличное. О результатах своего обследования американский лидер рассказал в соцсети Truth Social.

«Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье, и что я сдал на отличное (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд — на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти», — написал он.

Трамп добавил, что убежден — любому кандидату на посты президента и вице-президента необходимо пройти «серьезный и трудный тест» для оценки когнитивных способностей, поскольку страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».

Трамп назвал газету NYT «врагом народа» из-за публикации о его здоровье
Политика
Дональд Трамп

О предыдущих обследованиях американский президент рассказывал в октябре и декабре 2025 года. В апрельском медицинском заключении говорилось, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний. У президента США диагностирован «хорошо управляемый» актинический кератоз, который без лечения может трансформироваться в рак кожи.

Ранее республиканец неоднократно критиковал своего предшественника на посту президента Джо Байдена за проблемы с памятью и говорил, что тот страдает от деменции. Врач Байдена уверял, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии, и ему ничего не мешало выполнять обязанности президента США.

В ноябре прошлого года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера. Трамп раскритиковал журналистов, а саму газету назвал «врагом народа».

Читайте РБК в Telegram.

Милена Костерева Милена Костерева
Дональд Трамп Здоровье медобследование
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
