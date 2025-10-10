Трамп: я чувствую себя хорошо как физически, так и психически

Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Во время ответа о состоянии своего здоровья он постучал по дереву. О своем состоянии Трамп рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Я думаю, я в хорошей форме. У меня нет трудностей. Физически я чувствую себя очень хорошо, психически я чувствую себя очень хорошо. <...> Я прохожу медосмотр. Я всегда проверяюсь заранее», — ответил американский лидер журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время визита в военный госпиталь «Медицинский центр имени Уолтера Рида» для запланированной встречи и общения с военнослужащими, также «заедет туда для планового ежегодного осмотра», передает Time.

В августе The Independent обратило внимание на большой синяк на кисти правой руки. Как отмечало издание, ситуация вокруг синяка Трампа породила спекуляции среди пользователей в сети. Некоторые из них выдвинули предположение, что подобный синяк мог остаться от внутривенной капельницы, что может указывать на получение Трампом медицинской помощи. Другие допустили, что это может быть следствием частых медицинских процедур, например сбора крови для регулярных анализов.

Белый дом и личный врач Трампа Шон Барабарелла утверждали, что президент находится в «отличном состоянии здоровья», а синяк на руке — результат частых рукопожатий и приема аспирина.

В июле Левитт сообщила, что врачи провели двустороннее ультразвуковое исследование нижних конечностей президента, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что это «распространенное заболевание» среди людей старше 70 лет и «нет никаких доказательств» тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.

Ранее Белый дом опубликовал результаты апрельского медосмотра Трампа. Медики сочли Трампа готовым к исполнению обязанностей президента. Он прошел когнитивный тест, набрав максимальное число баллов. В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.