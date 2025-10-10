 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву

Трамп: я чувствую себя хорошо как физически, так и психически

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Во время ответа о состоянии своего здоровья он постучал по дереву. О своем состоянии Трамп рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Я думаю, я в хорошей форме. У меня нет трудностей. Физически я чувствую себя очень хорошо, психически я чувствую себя очень хорошо. <...> Я прохожу медосмотр. Я всегда проверяюсь заранее», — ответил американский лидер журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время визита в военный госпиталь «Медицинский центр имени Уолтера Рида» для запланированной встречи и общения с военнослужащими, также «заедет туда для планового ежегодного осмотра», передает Time.

На правой руке Трампа снова заметили большой синяк
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

В августе The Independent обратило внимание на большой синяк на кисти правой руки. Как отмечало издание, ситуация вокруг синяка Трампа породила спекуляции среди пользователей в сети. Некоторые из них выдвинули предположение, что подобный синяк мог остаться от внутривенной капельницы, что может указывать на получение Трампом медицинской помощи. Другие допустили, что это может быть следствием частых медицинских процедур, например сбора крови для регулярных анализов.

Белый дом и личный врач Трампа Шон Барабарелла утверждали, что президент находится в «отличном состоянии здоровья», а синяк на руке — результат частых рукопожатий и приема аспирина.

В июле Левитт сообщила, что врачи провели двустороннее ультразвуковое исследование нижних конечностей президента, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что это «распространенное заболевание» среди людей старше 70 лет и «нет никаких доказательств» тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.

Ранее Белый дом опубликовал результаты апрельского медосмотра Трампа. Медики сочли Трампа готовым к исполнению обязанностей президента. Он прошел когнитивный тест, набрав максимальное число баллов. В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Здоровье Белый дом медосмотр
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
На правой руке Трампа снова заметили большой синяк
Политика
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден
Политика
Metro назвал, из-за чего усилились слухи о здоровье Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным Общество, 02:27
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС Политика, 02:11
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году Политика, 01:55
Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву Политика, 01:41
Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов Политика, 01:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07