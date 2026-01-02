Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента

Кирилл Буданов и Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллу Буданову возглавить офис президента. Кто может стать преемником Буданова на посту главы разведки, Зеленский не сообщил.

Свой выбор украинский президент объяснил необходимостью сосредоточиться на вопросах безопасности Украины, развитии обороны страны, а также на дипломатическом треке в переговорах. «Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Президент Украины сообщил, что уже поручил новому руководителю своего офиса во взаимодействии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и другими профильными ведомствами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.

Должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. Сам Зеленский говорил, что рассматривает на должность главы офиса двух кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. О сделанном выборе украинский президент сообщил 30 декабря, пообещав уточнить детали кадровых изменений в начале 2026 года.

Материал дополняется