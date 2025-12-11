Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого

Вид на центр содержания под стражей, где содержится российский археолог Александр Бутягин после задержания польскими властями (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Эрмитаж предпринимает все необходимые усилия для разрешения ситуации с задержанием своего сотрудника археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом пресс-служба музея сообщила в своем телеграм-канале.

«Эрмитаж находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации», — говорится в сообщении.

Музей отметил, что Бутягин «неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические».

Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, секретарем Археологической комиссии музея. Он много лет руководит археологическими раскопками на месте античного городища Мирмекий (район Керчи).

Сегодня ученого задержали в Варшаве на 40 дней по запросу Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму».

Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «правовым произволом» задержание археолога.