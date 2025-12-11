 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого

Вид на центр содержания под стражей, где содержится российский археолог Александр Бутягин после задержания польскими властями
Вид на центр содержания под стражей, где содержится российский археолог Александр Бутягин после задержания польскими властями (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Эрмитаж предпринимает все необходимые усилия для разрешения ситуации с задержанием своего сотрудника археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом пресс-служба музея сообщила в своем телеграм-канале.

«Эрмитаж находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации», — говорится в сообщении.

Музей отметил, что Бутягин «неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические».

СБУ объявила в розыск археолога, 48 лет возглавляющего раскопки в Керчи
Политика

Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, секретарем Археологической комиссии музея. Он много лет руководит археологическими раскопками на месте античного городища Мирмекий (район Керчи).

Сегодня ученого задержали в Варшаве на 40 дней по запросу Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму».

Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «правовым произволом» задержание археолога.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Александра Озерова
Эрмитаж Польша археология археологи задержание россиянин
Материалы по теме
Дипломаты навестили задержанного в Варшаве российского археолога
Политика
СБУ объявила в розыск археолога, 48 лет возглавляющего раскопки в Керчи
Политика
Кремль счел «правовым произволом» задержание сотрудника Эрмитажа в Польше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:29
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04