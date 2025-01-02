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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о подготовке к «круговой обороне» Балаклеи и Изюма

Глава Харьковской ОВА: города Балаклея и Изюм готовят к круговой обороне
Сюжет
Военная операция на Украине
Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. На фоне того в харьковской ОВА заявили о подготовке к обороне крупных городов Балаклея и Изюм
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские власти осуществляют подготовку к «круговой обороне» городов Балаклея и Изюм на юго-востоке Харьковской области, сообщил глава региональной ОВА Олег Синегубов, передает NV.

«Это, скажем так, плановые мероприятия, которые сейчас принимаются для того, чтобы учесть линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения противника и, в принципе, ее приоритетность. На очереди — строительство фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — сказал Синегубов.

Он не стал раскрывать, на какой стадии сейчас находятся работы, однако, по его словам, администрация выполняет возложенные на нее задачи. «Часть работы выполняется самими военными. Скажу лишь, что работы там идут по плану и они полностью контролируются нашими военными», — добавил глава ОВА.

Балаклея и Изюм оба расположены в пределах трассы М-03 на расстоянии примерно 40 км друг от друга. Трасса соединяет Харьков со Славянском, а далее с Артемовском (Бахмутом), о взятии которого Минобороны России отчиталось в мае 2023 года. От Изюма до Артемовска примерно 80 км по прямой.


Харьковские власти сообщили об эвакуации 11 тыс. жителей
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР и Харьковской области — в частности, 27 декабря ведомство отчиталось о занятии села Загрызово в Боровском районе Харьковской области.

17 декабря главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что власти семи областей Украины должны активизировать работу по строительству военных, инженерных и технических укреплений. По его словам, в настоящее время идет завершающий этап, в рамках которого ВСУ уже заканчивают выполнение поставленных задач. «Это наше общее направление работы, и оно требует максимальной консолидации усилий — как для сдерживания вражеского наступления, так и для защиты украинской земли», — подчеркнул Сырский.

Синегубов 1 января также отчитался, что из Купянска и других ближайших населенных пунктов Харьковской области, недалеко от которых идут бои, за последние месяцы эвакуировали около 11 тыс. жителей.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Изюм Балаклея Харьковская область оборона Военная операция на Украине наступление
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