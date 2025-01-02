Экономисты оценили для FT угрозы экономике Европы после прихода Трампа

Еще во время президентской гонки Трамп обещал изменить экономическую политику, в том числе ввести тарифы до 20% на все импортируемые товары. Экономисты полагают, что такие меры обеспечат США кратковременный рост, но угрожают ЕС

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Стремление избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) преобразовать крупнейшую экономику мира посредством протекционистской политики, ставящей «Америку превыше всего», в итоге нанесет ущерб ее росту. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на более 220 опрошенных экономистов из США, Великобритании и ЕС.

Так, большинство из опрошенных полагают, что протекционистская политика Трампа затмит преимущества других элементов из его экономической программы, которую тот именует «Маганомикой» (производное от MAGA — лозунга предвыборной кампании Трампа «Сделаем Америку великой снова». — РБК). По мнению многих экономистов, новый срок республиканца подстегнет инфляцию и приведет к большей осторожности со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе снижения процентных ставок.

«Политика Трампа может принести некоторый рост в краткосрочной перспективе, но это будет за счет глобального замедления, которое затем вернется и ударит по США позже», — заявил FT профессор Университета Брауна Шебнем Калемли-Озджан который также входит в экономическую консультативную группу Федерального резервного банка Нью-Йорка. Он полагает, что из-за «Маганомики» мир будет двигаться в сторону глобальной стагфляции.

С точкой зрения, что экономика США в 2025 году будет расти быстрее европейской, согласны большинство экономистов. FT напоминает, что еще со времен пандемии COVID-19 США стабильно опережает по темпам роста экономики стран Европы и только в третьем квартале 2024 года показала рост на 2,8%.

Как отмечает газета, Трамп еще не представил комплексный план экономической политики, поэтому аналитикам остается строить свои прогнозы на обещаниях и угрозах, высказанных в ходе предвыборной кампании. Среди таких угроз: введение всеобщих пошлин в размере до 20% на весь импорт США, массовая депортация нелегальных рабочих, сокращение бюрократической волокиты и придание постоянного характера налоговым льготам, введенным в 2017 году.

«Объявленная [Трампом] политика включает в себя существенные тарифы и депортацию рабочих-иммигрантов. Оба варианта, как правило, инфляционны и, вероятно, негативны для роста», — заявила бывший высокопоставленный чиновник казначейства США Джанис Эберли.

В целом, более половины из 47 экономистов, опрошенных искллючительно по теме экономики США, ожидают «некоторого негативного влияния» от повестки дня Трампа, а еще десятая часть прогнозирует «значительное негативное влияние». С другой стороны, пятая часть опрошенных ожидает позитивного влияния. Так, стратег Bank of America Бенджамин Боулер полагает, что «политика невмешательства, снижения налогов и дерегулирования» Трампа в сочетании с потенциальной «революцией искусственного интеллекта» означают, что начавшееся на фондовом рынке ралли, скорее всего, продолжится и в 2025 году.

В то же время, отмечает FT, приход к власти Трампа вызывает наибольшую озабоченность в Европе, в особенности в Германии. Старший экономист Generali Investments Мартин Вульбург указал, что автомобильная промышленность страны может стать «особой мишенью» со стороны Трампа. Угроза республиканца ввести 60-процентный налог на импорт из Китая «может стать еще одним вызовом для европейской промышленности», считает директор по инвестициям в ABN Amro Investment Solutions Кристоф Буше. Такое решение, по мнению Буше, приведет к тому, что Пекин наводнит европейский регион дешевой продукцией.

В Великобритании более 56% из почти 100 респондентов ожидают некоторого негативного влияния из-за прихода Трампа, при этом многие говорят о влиянии на настроения преобладающей атмосферы неопределенности в преддверии инаугурации республиканца 20 января. «Администрация Трампа станет «машиной непредсказуемости», которая отговорит бизнес и домохозяйства от принятия долгосрочных решений с легкостью», — сказал главный экономист PwC UK Баррет Купелиан. — «Это неизбежно повлечет за собой экономические издержки».

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября, став вторым в американской истории бывшим главой государства, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. До этого такое удалось демократу Гроверу Кливленду — в 1888-м он не смог избраться на второй срок, но одержал победу четыре года спустя. Во время предвыборной гонки избранный президент неоднократно критиковал экономическую политику действующей администрации, в том числе за высокие темпы инфляции. Он предложил собственную программу по спасению американской экономики. Ее главное положение — введение тарифов в размере 10–20% на все импортируемые товары, а в случае их китайского происхождения — в размере до 60%. Другие компоненты его экономической программы — продление налоговых послаблений, введенных в 2017 году, снижение налоговой ставки для корпораций, производящих свои товары в США, с 21 до 15%, отмена налогов на чаевые и соцпособия, а также отказ от двойного налогообложения для граждан США, проживающих за границей. Республиканец также предлагает организовать массовую высылку иммигрантов, находящихся в США незаконно, чтобы снизить цены на жилье.