Премьер Литвы не исключила ограничение потока через границу с Белоруссией

Ингрида Шимоните напомнила, что летом республика закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией из шести, чтобы сократить поток, и допустила, что это придется сделать вновь

Ингрида Шимоните (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила дополнительное ограничение потока прибывающих в республику граждан Белоруссии. Об этом она сказала в интервью LRT.

«Мне кажется, что поток с учетом уровня наших нынешних отношений [с Белоруссией] не вполне оправдан, хотя есть и противоположные мнения», — заявила Шимоните.

По ее мнению, нужно найти баланс между «убежденностью в том, что мы не хотим смешивать всех белорусов с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко», и необходимостью оценивать риски.

«Мы продолжим дискуссию о том, как управлять этими рисками: путем сокращения потока через границу, путем установления дополнительных требований к тем, кто получает временный вид на жительство в Литве или каким-то другим путем», — отметила премьер.

Она не исключила, что в январе будут подготовлены предложения.

В декабре председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас высказал обеспокоенность тем, что иностранцы с постоянным видом на жительство в стране могут голосовать на муниципальных выборах. Он обратил внимание на приток белорусов в Литву. В настоящее время в республике проживают более 62 тыс. белорусских граждан, более 14 тыс. из них приехали туда в 2022 году, отмечало LRT.

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При этом те граждане Белоруссии, которые перебрались в страну после президентских выборов 2020 года, вскоре смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство в Литве и впоследствии получат право голосовать на муниципальных выборах, что предусмотрено Избирательным кодексом, указал Кащюнас. «Это может иметь и политические последствия. По крайней мере, на политической жизни города Вильнюса точно, потому что они в основном проживают в Вильнюсе. Давайте подумаем, нужно ли это», — предложил он.

Как сообщает LRT, по состоянию на 11 декабря разрешение на постоянное проживание в Литве было у 3526 белорусских граждан. В прошлом году за получением документа обратились 323 белоруса, 30 заявлений было отклонено.

В августе Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией из шести: КПП «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). В литовском МВД объясняли, что решение было принято, чтобы «снизить угрозы на границе».